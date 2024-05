Giro dell’Agro Pontino, decima tappa conquistata da Turchetta e Rossi

Si è svolta con un clima cupo e uggioso la decima tappa del giro dell’agro pontino nel collaudato circuito di Sole e Luna a Velletri che si è dimostrato duro e selettivo come ogni anno.

1° partenza:

Una prima partenza caratterizzata subito da una fuga dopo pochi chilometri di quattro atleti, a loro si aggiungono poco dopo un’altra decina cosi da formare un bel gruppetto che arriverà fino alla fine, il gruppo sornione lascia prendere margine alla fuga inizialmente e quando poi decide di svegliarsi esplode letteralmente formando tanti gruppetti sparsi, all’arrivo arriva così la fuga iniziale e ad avere la meglio è Turchetta Giuseppe Davide della Asd Il Gatto E La Volpe.

Classifiche categoria rossi, primo Quattrini Luca della Asd Fiormonti Team, secondo Di Tolve Bruno della Asd Anzio Bike, e terzo Cimini Cristian della Asd Center Bike

Categoria gialli, primo Giovannetti Andrea della ASD IFI BIKE, secondo Serangeli Luigi della Maximo Bike Lab e terzo Orlacchio Antonio della Asd Veloteam Latina

Categoria celesti, primo Turchetta Giuseppe Davide della Asd Il Gatto E La Volpe, secondo Di Prospero Enzo del Team Nardecchia Montini e terzo Rossi Fabrizio della Asd Center Bike.

2° partenza:

La seconda partenza molto combattuta non si sono risparmiati attacchi degli scalatori ad ogni tornata a discapito del gruppo che gradualmente veniva decimato fino a rimanere all’arrivo una trentina di unità. Al quinto giro partiva una fuga che sembrava essere destinata ad arrivare ma proprio prima dell’ultimo giro veniva ripresa ad opera degli inseguitori, cosi si disputava l’arrivo in volata e ad avere la meglio era Rossi Dino della Asd Veloteam Latina su Savoia Alessandro della Emme 2 Erre e terzo Di Magno Fernando della Asd Drago On Bike

Categoria Verdi, primo Di Magno Fernando della Asd Drago On Bike, secondo Giordano Roberto della Asd Center Bike e terzo Violetta Alessandro della Asd Peloso Team

Categoria Blu, primo Rossi Dino della Asd Veloteam Latina, secondo Savoia Alessandro della ASD EMME 2 ERRE e terzo Bacchetta Vincenzo della Polisportiva Etrusca

Categoria Neri, primo Tartaglia Massimo del Team Morichini Campion, secondo Carpentieri Terenzio della Asd Ifi Bike e terzo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion.

Prossimo appuntamento con il Giro dell’Agro Pontino domenica 2 giugno nella cornice di Doganella, con l’11 tappa organizzata dall’ ASD Drago on Bike.