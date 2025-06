Giro dell’Agro Pontino, Dell’Aguzzo e Di Magno vincono la Draghissima

Un successo per la Draghissima, undicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino 2025. A trionfare sul circuito disegnato in quel di Doganella, sono stati Giovanni Dell’Aguzzo della Asd F.lli Dell’Aguzzo in prima partenza e Roberto Di Magno della Drago on Bike in secondo avvio.

“Prosegue la carovana del torneo del Giro Dell’Agro Pontino con la tanto attesa Draghissima – commenta la Commissione Ciclistica Opes – ovvero il trofeo Drago on Bike, organizzato dalla Asd Drago On Bike e intitolato alla memoria di Antonio Sarrecchia e Guido Solazzi. Il presidente Gianluca Sarrecchia ha come sempre diretto l’organizzazione, riuscendo a portare a termine una gran bella manifestazione. Un percorso impegnativo ma che si adattava ai velocisti presenti alla partenza. Commovente il minuto di silenzio dedicato al papà di Gianluca, Antonio Sarrecchia e a Guido Solazzi compagno di squadra mancato qualche anno fa”.

1^ partenza

Pronti e via provavano la fuga due atleti, Rinicella Giovanni della Asd Bike Racing Gioppy e Di Tolve Bruno della Asd Anzio Bike, ma dopo un paio di tornate e vari tentativi, senza successo venivano ripresi dal gruppo fino ad arrivare così all’arrivo a gruppo compatto. Ad avere la meglio su tutti, un brillante Dell’Aguzzo Giovanni della Asd F.lli Dell’Aguzzo. Classifiche categoria rossi: primo Dell’Aguzzo Giovanni della Asd F.lli Dell’Aguzzo, secondo Di Giovanni Matteo della Maximo Bike Lab e terzo Pomenti Marco della Asd Un Giro In Meno. Categoria gialli: primo Cardinale Ugo della Asd Drago On Bike, secondo Martinelli Cristian David della Asd Bike Racing Gioppy e terzo Cacciotti Paolo della Asd Drago On Bike.

2^ partenza

Si è percorsa tutta la gara ad una velocità sostenuta, ci sono stati ad ogni giro tantissimi tentativi di fuga, ma tutti prontamente neutralizzati da un gruppo che aveva tutte le intenzioni di arrivare in volata. E così è stato, si arrivava sul rettilineo finale con i velocisti pronti a dare la zampata vincente. L’atleta della Asd Drago On Bike che correva in casa, Roberto Di Magno, vinceva la gara. Buona la prestazione degli altri atleti della Drago On Bike che piazzava ben tre atleti nei primi dieci. Categoria Verdi: primo Battisti Gianluca del Team Nardecchia Montini, secondo Sarrecchia Gianluca della Asd Drago On Bike e terzo Alviti Igino della Asd Center Bike. Categoria Blu: primo Di Magno Roberto della Asd Drago On Bike, secondo Mariani Riccardo della UC Paliano e terzo Raponi Enrico della Asd Drago On Bike. Categoria Neri: primo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion, secondo Peloso Massimo della Asd Peloso Team e terzo Campagna Luigi della Asd Drago On Bike.

La prossima gara si disputerà il 15 giugno a Nettuno, organizza Asd F.lli Dell’Aguzzo. Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com. Tutte le foto a cura di Foto4Go sono disponibili qui