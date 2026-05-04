Domenica 3 maggio è andata in scena l’8ª tappa del Giro dell’Agro Pontino 2026, regalando una giornata di grande ciclismo su un percorso particolarmente apprezzato da atleti e organizzatori. “Bella gara in un percorso che si presta alla grande all’organizzazione delle nostre gare – commenta la Commissione Ciclistica Opes – interamente pianeggiante strade larghe senza buche e senza traffico, curve ampie consentono sempre un andamento veloce. Un ringraziamento ai ragazzi della ASD Il Gatto e la Volpe capitanati da Luca Ceci e Andrea Pagliaroli, che hanno reso possibile una bella giornata di sport.”

1ª partenza

La prima gara si è sviluppata su ritmi subito elevatissimi, con continui scatti che hanno reso la corsa nervosa e selettiva sin dalle prime fasi. Il gruppo si è dimostrato compatto e attento, annullando numerosi tentativi di allungo. Solo due azioni sono apparse realmente pericolose, ma la scarsa collaborazione tra gli attaccanti ha impedito loro di guadagnare un vantaggio significativo. La svolta è arrivata a tre giri dal termine, quando un drappello di nove corridori, rappresentanti sei squadre diverse, è riuscito a prendere il largo. La fuga ha mantenuto un ritmo sostenuto fino all’arrivo, tra rilanci e tentativi di anticipare la volata. A imporsi è stato Dell’Aguzzo Marco, autore di uno sprint vincente. Classifiche 1ª partenza – Categoria Rossi: 1° Dell’Aguzzo Marco (ASD F.lli Dell’Aguzzo), 2° Bragazzi Gabriele (ASD Velo Team Latina), 3° Cimini Cristian (ASD Center Bike). Categoria Gialli: 1° Trovarelli Fabrizio (Maximo Bike Lab), 2° Sementilli Simone (MB Lazio Ecoliri), 3° Cellini Angelo (Team Nardecchia Montini). Categoria Azzurri: 1° Trovarelli Alessandro (MB Lazio Ecoliri), 2° De Cicco Gennaro (ASD Velo Team Latina), 3° Colaceci Leano (ASD Anzio Bike)

2ª partenza

Anche la seconda partenza è stata vivace fin dalle prime battute, con numerosi tentativi di attacco però poco incisivi. Con il passare dei giri, gli atleti hanno iniziato a studiarsi fino al momento decisivo, arrivato a tre giri dalla conclusione. Un gruppo di nove corridori, appartenenti a ben otto squadre diverse, è riuscito a evadere dal plotone. La collaborazione tra i fuggitivi, unita al lavoro di disturbo dei compagni di squadra nel gruppo, ha permesso di mantenere un margine sufficiente fino al traguardo. A conquistare la vittoria è stato Fraiegari Massimiliano, protagonista di un finale impeccabile. Classifiche 2ª partenza – Categoria Verdi: 1° Alviti Igino (ASD Velo Team Latina), 2° Farozza Marco (ASD Terracina Cycling), 3° Rossi Fabrizio (ASD Center Bike). Categoria Blu: 1° Pagliaroli Salvatore (Team Nardecchia Montini), 2° Savoia Alessandro (Team Morichini Campion), 3° Maggioli Roberto (ASD Picar Ciclomillennio). Categoria Neri: 1° Fraiegari Massimiliano (ASD Fiormonti Team), 2° Gasparini Massimo (Team Morichini Campion), 3° Quaglia Marco (ASD Etrusca Terenzi).

L’attenzione ora si sposta sulla prossima tappa: il 9° appuntamento è in programma domenica 10 maggio, con l’organizzazione affidata all’ASD F.lli Dell’Aguzzo, pronta a dare continuità a un evento che sta appassionando sempre più partecipanti e pubblico.

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