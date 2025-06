Giro dell’Agro Pontino, Dell’Aguzzo e Mariani vincono il Memorial Raponi

Domenica 15 giugno 2025, una nuova avvincente gara ciclistica ha colorato le domeniche pontine con il Memorial Raponi, vinto in prima partenza da Giovanni Dell’Aguzzo della asd F.lli Dell’Aguzzo ed in secondo avvio da Riccardo Mariani della UC Paliano.

“Sotto un sole che ha messo a dura prova la tenuta degli atleti, si è svolto il II Memorial Raponi, dodicesima tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino” – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Organizzato dalla Asd F.lli Dell’Aguzzo, l’appuntamento nato per ricordare la compianta Marta Raponi, zia degli organizzatori, è stato molto sentito tra gli atleti del posto che hanno voluto onorare al meglio la sua memoria”.

In prima partenza la gara è entrata subito nel vivo con i primi tentativi di evasione dal gruppo, molto controllata dai ragazzi della squadra di casa asd F.lli Dell’Aguzzo. Una media alta e per questo, tutti i tentativi sono stati vani. Si arriva a gruppo compatto fino ai meno 300 metri, dove lo stesso Giovanni Dell’Aguzzo regolava il gruppo con una volata che non lasciava spazio a interpretazioni.

Classifiche – Categoria rossi: primo Dell’Aguzzo Giovanni della Asd F.lii Dell’Aguzzo, secondo Di Sano Alfredo della Asd Emme 2 Erre e terzo Cellini Angelo del Team Nardecchia Montini. Categoria gialli: primo Cavaricci Daniele del Pirata Cosmetal Vangi Sama Ricambi, secondo Fiore Alessandro della UC Paliano e terzo Lucarelli Giovanni della Asd Ifi Bike.

Una seconda partenza subito scoppiettante con tantissimi attacchi. Il circuito molto impegnativo si prestava ai numerosi atleti che volevano provare ad evadere dal gruppo. Sono nate molte fughe, ma il gruppo sempre vivace nel ricucire ogni attacco, si arrivava così alla volata finale con Enrico Raponi, fratello della compianta Marta che ci teneva alla vittoria, ma doveva inchinarsi a Riccardo Mariani della UC Paliano che aveva la meglio sulla coppia della Asd Drago On Bike Enrico Raponi appunto e Roberto Di Magno, giunti secondo e terzo.

Classifiche – Categoria Verdi: primo Faraone Stefano della Asd Anzio Bike, secondo Alviti Igino della Asd Center Bike e terzo Rosiello Franco della Asd Fiormonti Team. Categoria Blu: primo Mariani Riccardo della UC Paliano, secondo Raponi Enrico della Asd Drago On Bike e terzo Di Magno Roberto della Asd Drago On Bike. Categoria Neri: primo De Santis Franco della Asd Etrusca Bike, secondo Peloso Massimo della Asd Peloso Team e terzo Campagna Luigi della Asd Drago On Bike.

La prossima gara si disputerà il 22 giugno ad Ardea, sotto l’organizzazione della asd Bike Racing Gioppy. Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com. Tutte le foto a cura di Foto4Go sono disponibili qui