Giro dell’Agro Pontino, Dell’Aguzzo e Raponi trionfano a Mazzocchio

Si conclude con successo anche la 18esima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2025. Domenica 14 settembre 2025 è andata in scena la bellissima gara organizzata dalla Asd Anzio Bike a Mazzocchio.

Ad avere la meglio sono stati Giovanni Dell’Aguzzo della Asd F.lli Dell’Aguzzo in primo avvio ed Enrico Raponi della Drago On Bike in seconda partenza.

“In un circuito ben ormai ben collaudato si è svolta la tappa dell’Anzio Bike – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Il presidente Leano Colaceci si è impegnato al massimo per la buona riuscita della manifestazione che ha visto come sempre tutti i partecipanti dare il massimo per giungere al traguardo”.

1^ partenza

Gara molto veloce ma ben controllata dalle squadre dei velocisti. Ci sono stati due attacchi degni di nota ma neutralizzati dal gruppo, così si arriva a ranghi compatti alla volata finale vinta da Giovanni Dell’Aguzzo.

Classifiche categoria rossi: primo Dell’Aguzzo Giovanni della Asd F.lli Dell’Aguzzo, secondo Rinicella Giovanni della Asd Bike Racing Gioppy e terzo Polidori Mattia della Asd Fiormonti Team. Categoria gialli: primo Bragazzi Davide della Asd Veloteam Latina, secondo De Cicco Rino della Asd Drago On Bike e terzo Colaceci Leano della Asd Anzio Bike.

2^ partenza

Gara molto veloce con tantissimi tentativi di fuga, una quella degna di nota che vedeva quattro atleti fare un paio di giri prima di essere ripresi. Paliamo di Di Magno Fernando, Piersanti Claudio, Gabrielli Stefano e Genovesi Carlo. Una volta ricompattato il gruppo, da segnalare un’azione solitaria di Claudio Piersanti, anche questa neutralizzata. A tre giri dal termine un’azione prepotente di Calvano Angelo spezzava letteralmente il gruppo in due tronconi e si arrivava così alla volata finale con i velocisti in prima linea tirati dai loro compagni a disputarsi la vittoria. Grande lavoro della coppia della UC Paliano che però doveva cedere all’altra coppia della Asd Drago On Bike con un Di Magno Fernando che lanciava alla vittoria il veloce Raponi Enrico.

Classifiche categoria Verdi: primo Corbi Marco della Asd Center Bike, secondo Sarrecchia Gianluca della Asd Drago On Bike e terzo Rossi Fabrizio della Asd Center Bike. Categoria Blu: primo Raponi Enrico della Asd Drago On Bike, secondo Gabrielli Stefano della UC Paliano e terzo Mariani Riccardo della UC Paliano. Categoria Neri: primo Fraiegari Massimiliano della Asd Fiormonti Team, secondo De Santis Franco della Asd Etrusca Terenzi e terzo Peloso Massimo della Asd Peloso Team.