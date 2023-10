Giro dell’Agro Pontino, domenica il Memorial Fiormonti

In arrivo la penultima tappa di calendario del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. Parliamo del III Memorial Fulvio Fiormonti, gara numero sedici di stagione, organizzata dalla asd Fiormonti Team a Priverno. Il plotone dovrà affrontare circa 70 km suddivisi in otto giri prima di tagliare il traguardo finale.

“Seconda gara stagionale a Priverno – commenta la commissione ciclistica Opes – Questa volta a guidare le danze in materia organizzativa sarà l’asd Fiormonti Team, squadra affiliata ‘all’estero’ ma come ben si capisce dalla denominazione, comunque di casa. Il Memorial Fiormonti è una delle gare più spettacolari del circuito. Un percorso che tocca il centro cittadino su di uno strappo di circa un chilometro, dove verrà posto anche l’arrivo. Selezione naturale sicura, in più ci aspettiamo grande agonismo da parte di tutti gli atleti”.

Il ritrovo è fissato in via Professor Armando Caradonna, presso il Bar Palombini alle ore 7. La partenza sarà data dal direttore di gara alle ore 9.

Il percorso si svilupperà partendo da via Madonna delle Grazie e passando poi per via Salvo D’Acquisto, via Torretta Rocchigiana, SS 156, via Madonna delle Grazie.

Per tutti gli aggiornamenti seguire i canali dedicati, sulle pagine facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino e sul sito opeslatina.it.