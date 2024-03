Giro dell’Agro Pontino, domenica il Memorial Peloso

Domenica 17 marzo 2024, si correrà il Memorial Marino Peloso, seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino, organizzata dal Peloso Team. Ai nastri di partenza per lo storico evento noto nel capoluogo e giunto alla sua XII edizione. Il ritrovo a Latina, ore 7:30 presso il distributore Total di Via Del Lido. La partenza sarà data alle 9.

Il percorso interesserà via del Lido (partenza presso distributore Total), via Pennacchi, a dx Strada Litoranea (direzione Borgo Sabotino), Borgo Sabotino, a dx Str. Sabotino, a dx Str. Nascosa. Ultimo giro Str. Nascosa a sx Via del Lido (arrivo c/o distributore Total).

Il totale del tracciato è di circa 73 km, suddiviso in 5 giri.

“Si rinnova il tanto atteso evento ciclistico Memorial Marino Peloso – commenta la Commissione Ciclistica Opes – L’appuntamento è ormai arrivato alla sua XII edizione, per ricordare l’indimenticabile pioniere del ciclismo pontino che ha fatto appassionare a questo splendido sport moltissime persone, contribuendo alla crescite del movimento ciclistico locale. Appuntamento alle ore 7.30 e partenza alle ore 9 dal distributore Total in Via del Lido, di fronte l’autolavaggio. Quest’anno nuovo circuito, che si sviluppa in 5 giri per un totale di 73 Km, manto stradale buono. Saranno premiati – aggiunge il responsabile dell’evento Massimo Peloso – i primi 5 classificati di ogni categoria e ci saranno premi anche per gli altri in ordine di arrivo. Previsti due trofei uno per partenza per le squadre con i migliori piazzamenti fra i primi 10. Si ringraziano gli sponsor Farmacia Calabresi, Bar Total da Marco Via del Lido, Maione Store, Non Solo Miele e Lo Strillone Giornale”.

Nuove emozioni in arrivo dalla prossima tappa del Giro. Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali dedicati su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.