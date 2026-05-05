Giro dell’Agro Pontino, domenica il Memorial Raponi

Domenica 10 maggio andrà in scena a Nettuno la nona tappa del Giro dell’Agro Pontino, organizzata dalla Asd F.lli Dell’Aguzzo con il III Memorial Marta Raponi, appuntamento che negli anni è diventato una prova di rilievo nel panorama ciclistico del territorio.

“Eccoci giunti alla tappa numero nove del Giro dell’Agro Pontino – commenta la commissione Ciclistica Opes – una gara diventata ormai un appuntamento importante e prestigioso, organizzata dal team dei F.lli Dell’Aguzzo che, con Giovanni, Marco e il papà Fabrizio, tengono in particolar modo a fare nel miglior modo possibile e a commemorare l’indimenticata Marta Raponi, che è sempre nei pensieri e nei loro cuori”.

Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 in via Cadolino 96, presso Il Gazebo di Nettuno, mentre la partenza ufficiale sarà data alle ore 8.30. Il percorso si svilupperà lungo via Cadolino, via Alberone, la S.P. 23/b Padiglione-Acciarella, la S.P. 87/b Velletri-Nettuno, per poi fare ritorno ancora su via Cadolino. La gara si articolerà su nove giri, per un totale di circa 70 chilometri e scalerà due punti ai fini della classifica.

Un evento che rappresenta ormai un appuntamento importante e prestigioso, fortemente voluto dal team Dell’Aguzzo, impegnato nell’organizzazione e nella cura di ogni dettaglio.

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