Giro dell’Agro Pontino, dopo il Maceroni arriva il Memorial Luccone

Una domenica non troppo fortunata per gli atleti che si sono cimentati nel Trofeo Sportland – Memorial Andrea Maceroni a Cisterna.

La gara, valevole come 15esima tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino” in calendario domenica 9 ottobre, è stata sospesa per via di alcune cadute come spiega la stessa commissione: “Due cadute a stretto giro nella prima partenza, hanno reso inevitabile la sospensione della corsa al 4° giro. Decisione che è stata presa dal direttore di corsa quando i mezzi di soccorso non hanno più potuto prestare servizio agli atleti in gara, in quanto impegnati con i malcapitati nelle cadute. Ci dispiace – sottolineano – per il forte impegno profuso dall’Asd Sportland e dal suo presidente Dario Pichi e rivolgiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione agli atleti coinvolti”.

Ora testa al 16esimo appuntamento del circuito Opes che si terrà in territorio setino con la Asd USC Nardecchia-Montini in qualità di società organizzatrice. L’evento, penultimo del calendario 2022, è atteso per domenica 16 ottobre e sarà intitolato alla memoria di Gianfranco ed Angelo Luccone.

Il ritrovo per il gruppo di ciclisti è fissato alle 7 presso il Bar Angolo del Caffè – Via dei Cappuccini a Sezze. Lo start ufficiale sarà dato alle 9.

Il percorso di gara prevede dapprima un tratto turistico che interesserà via Variante, via Bassiano, via Nuova, Corso della Repubblica, fino alla rotatoria SS 156; inizierà quindi il tracciato ufficiale: SS156, via del Murillo, via degli Archi da ripetere 8 volte e alla fine dell’ottavo giro svolta a sinistra per Corso della Repubblica, via Nuova, via Bassiano, via Monticello e via Cappuccini.

Saranno circa 75 i chilometri da percorrere prima di poter tagliare il traguardo.

“La 16esima tappa sarà la penultima di questa grande stagione 2022 – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Ci ritroveremo tutti nelle terre setine, ospitati dalla grande ed oramai affermata realtà dell’Asd Usc Nardecchia – Montini Team, capitanata da Stefano Montini e Cristian Nardecchia. Questo – spiegano – è oramai un memorial che prende consistenza ed importanza anno dopo anno. Il percorso presenta nella parte finale la classica salita delle coste di Sezze con arrivo inedito in via dei Cappuccini. Ragion per cui – concludono – ci aspettiamo una grande battaglia negli 8 giri pianeggianti dove, i poco avvezzi alla salita, dovranno calare i propri assi e provare ad avvantaggiarsi sui grimpeur puri”.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.