Giro dell’Agro Pontino, doppia sfida in arrivo

In arrivo un doppio appuntamento con le corse ciclistiche del Giro dell’Agro Pontino. Si gareggerà per la sesta e la settima tappa del circuito, partendo con una gara infrasettimanale e poi con la classica domenicale.

Venerdì 26 aprile 2024 ai posti di partenza per la “Liberazione Amatori Urbis et Orbis Cup”, diretta dalla Polisportiva Etrusca, new entry del circuito Opes. Nuova anche la location con ritrovo a Roma alle ore 13.30, presso le Terme di Caracalla e start alle ore 15.00

“Gara infrasettimanale dal sapore storico e surreale nel suggestivo tracciato del Gran Premio Liberazione – commenta la commissione ciclistica Opes – una gara riservata agli amatori con una classifica dedicata agli iscritti del circuito del Giro dell’Agro Pontino. Una competizione che possiamo definire fuori dai canoni usuali del circuito, un’occasione ghiotta per correre in mezzo alla storia, che non potevamo lasciarci sfuggire”.

Il percorso sarà ad anello e si comporrà di 5 km all’interno del centro storico di Roma, sullo storico percorso del Gran Premio Liberazione. I giri da percorrere saranno dodici per un totale di circa 60 km.

Domenica 28 aprile pronti a rimettersi subito in gioco con la tappa numero sette denominata “Trofeo Ciampino Bike”, che si correrà a Pontina in località Mazzocchio. Ad organizzare l’evento, la asd Ciampino Bike. Il ritrovo sarà dato alle 7 presso il Bar San Paolo e partenza ore 9 da Strada Longitudinale A. Il percorso di gara prevede proseguirà per Strada Trasversale A e rientrerà su Strada longitudinale A, per un totale di 12 giri e 70 km circa.

“Va in scena il Trofeo Ciampino Bike, prima gara organizzata dalla compagine di Ciampino che, per problemi di circuito sarà lontano dalla sua sede – spiegano dalla Commissione ciclistica Opes – La società ha infatti individuato nel collaudato percorso di Mazzocchio, il più adatto per lo svolgimento della gara e sicuramente sarà teatro di numerosi duelli tra i velocisti presenti”.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.