Si è disputata domenica 5 luglio la 15ª tappa del Giro dell’Agro Pontino 2026, il Memorial Primo Gabrielli e Elsa Pucello, manifestazione fortemente voluta da Stefano Gabrielli per ricordare la figura del padre Primo e rendere omaggio alla famiglia. Una prova resa ancora più selettiva dalle elevate temperature estive che hanno messo a dura prova tutti i partecipanti.

“Complimenti ai ciclisti intervenuti in questa gara impegnativa, resa ancor più dura dal caldo estivo – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Un plauso va alla società organizzatrice, la UC Paliano, guidata dal presidente Alessandro Pacitti, e a Stefano Gabrielli che ha fortemente voluto questa gara in memoria dei propri genitori. Grande soddisfazione, inoltre, per la splendida doppia vittoria di padre e figlio: Pierfilippo Gabrielli si è imposto nella prima partenza, mentre Stefano Gabrielli ha conquistato il successo nella seconda.”15

Prima partenza

La prima gara è stata caratterizzata da un ritmo elevatissimo, imposto soprattutto dagli atleti della ASD Bike Racing Gioppy, protagonisti di continui rilanci che hanno reso la corsa estremamente selettiva. Da segnalare una fuga composta da Pierfilippo Gabrielli, Giovanni Rinicella, Ivan Corsi, Sementilli, Leano Colaceci, Fiacconi, Matteo Fiorentini, Antonio Orlacchio, successivamente riassorbita dal gruppo. La corsa è poi proseguita tra continui attacchi fino all’ultimo giro, quando Gabrielli, Rinicella e Fiorentini sono riusciti ad avvantaggiarsi. Nello sprint finale è stato Pierfilippo Gabrielli a conquistare la vittoria.

Nella categoria Rossi si è imposto Pierfilippo Gabrielli della UC Paliano, davanti a Matteo Fiorentini dell’ASD IFI Bike e ad Andrea Volante dell’ASD Bike Racing Gioppy. Tra i Gialli successo per Giovanni Rinicella dell’ASD Bike Racing Gioppy, seguito da Marco Farina della MB Lazio Ecoliri e da Fabio Guratti dell’ASD Velo Team Latina. Nella categoria Azzurri, infine, primo posto per Leano Colaceci dell’ASD Anzio Bike, con Ivan Corsi ed Emiliano Frasacco, entrambi della UC Paliano, rispettivamente secondo e terzo.

Seconda partenza

Anche la seconda prova si è rivelata molto impegnativa. Dopo una prima fase controllata, la corsa si è infiammata a metà gara con una fuga composta da Stefano Gabrielli, Zangara, Soldi, Maggioli, Alimonti, Polenta, Pacitti, Scappaticci, Quaglia e Campion. Un problema meccanico ha costretto Quaglia e Campion a perdere contatto, lasciando gli altri attaccanti a contendersi il successo. La volata finale ha regalato il lieto fine tanto atteso dagli organizzatori: Stefano Gabrielli ha conquistato una splendida vittoria davanti al pubblico di casa, completando una memorabile doppietta di famiglia insieme al figlio Pierfilippo.

Nella categoria Verdi il successo è andato ad Alessandro Alimonti dell’ASD Bike Racing Gioppy, davanti al compagno di squadra Luca Polenta e ad Alessandro Pacitti della UC Paliano. Tra i Blu si è imposto Stefano Gabrielli della UC Paliano, che ha preceduto Giulio Scappaticci della MB Lazio Ecoliri e Giuseppe Soldi dell’ASD Velo Team Latina. Nella categoria Neri, infine, vittoria per Alberto Serafini dell’ASD Center Bike, seguito da Vincenzo Bacchetta dell’ASD Peloso Team e da Massimo Tartaglia del Team Morichini Campion.

Il Giro dell’Agro Pontino 2026 tornerà domenica 12 luglio con la 17ª edizione de “La Draghissima – Trofeo Drago On Bike – Memorial Antonio Sarrecchia e Gino Aglietti”, organizzata dall’ASD Drago On Bike a Tre Cancelli, nel comune di Nettuno, per un’altra giornata di grande ciclismo.