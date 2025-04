Giro dell’Agro Pontino, doppio appuntamento in arrivo

In arrivo un doppio appuntamento per il circuito ciclistico Opes Giro dell’Agro Pontino. Saranno infatti ravvicinate le tappe quinta e sesta di calendario in programma per giovedì 24 aprile 2025 con l’asd Etrusca Logic Bike e domenica 27 aprile 2025 sotto l’organizzazione dell’asd Nettuno.

Si comincia dunque dal 78esimo Gran Premio della Liberazione Lazio Bike Festival che andrà in scena presso le Terme di Caracalla a Roma. Il ritrovo è previsto per le ore 16.00 con partenza alle 17.

“Gara infrasettimanale prefestiva dal sapore storico e surreale – commenta la Commissione Ciclistica Opes – andrà nel suggestivo tracciato del Gran Premio Liberazione e sarà una gara riservata agli amatori con una classifica dedicata agli iscritti al circuito Giro dell’Agro Pontino. La gara rappresenta l’occasione per tutti i concorrenti per correre in mezzo alla storia, in un percorso suggestivo teatro di tante gare importanti”.

Il percorso sarà ad anello di 5 km, all’interno del centro storico di Roma e saranno da percorrere dodici giri, per un totale di 60 km circa. La gara scalerà due punti.

Veniamo alla tappa numero sei denominata IX Trofeo asd Nettuno. L’evento avrà luogo a Latina, con ritrovo alle ore 7 presso Bar Salvador a Borgo Santa Maria.

“Una delle gare storiche del Giro dell’Agro Pontino – aggiunge la Commissione Ciclistica Opes – Competizione prettamente per velocisti a meno di qualche azione di fuga, organizzata dalla ormai affermata società di Nettuno con il presidente Fabrizio Riggi ad orchestrare insieme ai suoi atleti e al braccio destro Enzo Iaiza, un’organizzazione impeccabile”.

Si parte alle 9 percorrendo Strada Astura Sp 136, Strada Alta Sp 42, Sp 106b, Borgo Piave-Acciarella Sp 38, Strada Astura Sp136. Saranno otto i giri da dover percorrere per arrivare ai circa 70 km di gara e sarà uno il punto a scalare della gara.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com