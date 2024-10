Giro dell’Agro Pontino, eletti i campioni Provinciali Opes 2024

Si è svolta domenica 20 ottobre 2024, la 19esima ed ultima tappa del Giro dell’Agro Pontino con lo svolgimento del Campionato Provinciale Opes Latina. Un successo per la prova su strada che ha eletto i campioni provinciali 2024 in una giornata di festa che ha radunato tantissimi appassionati insieme alle loro famiglie.

“Siamo arrivati all’ultima tappa con la conclusione del Giro dell’Agro Pontino 2024 – commenta la commissione ciclistica Opes – Un bilancio molto positivo che ha visto disputare ben diciannove tappe durante la stagione e con l’ultima tappa regina del circuito che ha decretato i campioni provinciali OPES 2024. Vogliamo ringraziare tutto lo staff dell’OPES sempre presente e disponibile e tutta la macchina organizzativa coordinata da Quattrini Lorenzo. Foto4Go che immortala i momenti più belli delle tante gare, tutte le squadre che si impegnano nella riuscita delle tappe e tutti gli atleti che numerosi partecipano la domenica alle gare. Nel circuito – proseguono – a farla da padrone non è l’agonismo puro, ma un legame di amicizia che trapela tra i ciclisti, senza distinzione sulla maglia che si indossa. Grazie al Giro, tappa dopo tappa si instaurano legami bevendo una birra a fine gara e scherzando su chi è arrivato prima, in un clima unico. Uno sport composto da amici che la domenica si ritrovano, sorridono e gareggiano, scaricando il peso della quotidianità. Non possiamo non citare – concludono dalla commissione – l’ideatore di tutto questo da dove noi abbiamo preso e continuato il progetto, Alberto Borgognoni, che purtroppo è venuto a mancare quest’anno”.

La gara, organizzata in collaborazione con Bike Lab Team Astolfi, IFI Bike e Paco Team, ha insignito del titolo di campioni provinciali ben dieci atleti, omaggiandoli di trofeo e maglia dedicata targata Level Bike World. Le due partenze invece hanno eletto come da regolamento i loro rispettivi vincitori assoluti che sono stati Luca Madaluni e Massimo Tartaglia. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto in gara.

1^ partenza

Gara caratterizzata da una fuga che vedeva protagonisti Antonio Orlacchio Asd Veloteam Latina e Paolo Cacciotti Asd Drago On Bike. Sui due fuggitivi si agganciavano dopo 2 giri Paletti, Fiorentini e Madaluni; proprio quest’ultimo riusciva a vincere la gara sulla volata ristretta del quintetto protagonista della fuga. Il gruppo provava a ricucire il gap senza successo procedendo così fino all’arrivo ottenendo piazzamenti di rincalzo.

Le maglie di Campione Provinciale sono state assegnate a:

Categoria 19-29 Tirillò Claudio Asd Veloteam Latina

Categoria 30-34 Lucarelli Gabriele Asd Fiormonti Team

Categoria 34-39 Paletti Mattia Team Nardecchia Montini

Categoria 40-44 Colozzi Elio Team Nardecchia Montini

Categoria 45-49 Madaluni Luca Asd Terracina Cycling

Classifiche categoria rossi: primo Paletti Mattia del Team Nardecchia Montini, secondo Fiorentini Matteo della Asd Ifi Bike e terzo Dell’aguzzo Giovanni della Asd F.lli Dell’aguzzo.

Categoria gialli: primo Orlacchio Antonio della Asd Veloteam Latina, secondo Cavaricci Daniele della Asd Veloteam Latina e terzo Bragazzi Davide della Asd Veloteam Latina.

Categoria celesti: primo Madaluni Luca della Asd Terracina Cycling, secondo Cacciotti Paolo della Asd Drago On Bike e terzo Colaceci Leano della Asd Anzio Bike.

2^ partenza

Gara nervosa e selettiva. Dopo un primo giro dove gli avversari si sono studiati e controllati, sono partite le varie azioni di attacco tra gli atleti che non essendo veloci provavano ad anticipare tentando la fuga. Dopo vari tentativi senza successo, l’azione buona veniva portata via da tre atleti Bondani, Tartaglia e Bacchetta. I tre prendevano un buon margine che gli garantiva l’arrivo per la vittoria che si aggiudicava Tartaglia Massimo. Dietro il gruppo si spezzava in due tronconi nel tentativo di richiudere la fuga e nell’ultimo giro si è completamente sgretolato e all’arrivo si sono presentati vari gruppetti.

Le maglie di Campione Provinciale sono state assegnate a:

Categoria 50-54 Violetta Alessandro Asd Peloso Team

Categoria 55-59 Bacchetta Vincenzo Asd Polisportiva Etrusca

Categoria 60-64 Peloso Massimo Asd Peloso Team

Categoria over 65 Moriconi Pasquale Asd Peloso Team

Categoria Verdi: primo Violetta Alessandro Della Asd Peloso Team, secondo Di Prospero Enzo del Team Nardecchia Montini e terzo Marchionne Roberto del Team Nardecchia Montini.

Categoria Blu: primo Bacchetta Vincenzo della Polisportiva Etrusca, secondo Quaglia Marco della Polisportiva Etrusca e terzo Battisti Orlando della Asd Peloso Team.

Categoria Neri: primo Tartaglia Massimo del Team Morichini Campion, secondo Bondani Marco del Team Morichini Campion e terzo Genovesi Carlo della Asd Un Giro In Meno.

“È stato per me un onore ed un piacere assegnare i titoli di campioni provinciali – commenta il presidente del Comitato Provinciale Opes Latina Daniele Valerio presente alle premiazioni ufficiali – L’organizzazione fortemente voluta del campionato provinciale, dimostra come la crescita di questo circuito sia inarrestabile, anno dopo anno. Siamo certi di poter fare sempre meglio per questo settore che, grazie ad un lavoro di squadra collaudato, regala soddisfazioni. Tantissime società ed atleti si sono dati battaglia ogni domenica per una intera stagione ed è per questo – conclude Valerio – che ringraziamo la commissione ciclistica e tutti gli autori di questo successo, rinnovando l’appuntamento per il prossimo anno”.

Le tantissime tappe del circuito ci hanno accompagnato per sette lunghi mesi in cui si sono attraversati territori diversi e paesaggi mozzafiato, offrendo ai partecipanti la possibilità di sfidarsi in un contesto unico. L’appuntamento con il Giro dell’Agro Pontino tornerà la prossima primavera con un nuovo calendario tutto da vivere.

Tutte le foto ufficiali del circuito 2024 sono disponibili al link https://fotoforgo.smugmug.com/2024/n-6ZtMQW/Giro-Agro-Pontino-2024-