Giro dell’Agro Pontino, esordio di successo con il Memorial Peloso

Grande successo per la prima tappa del circuito ciclistico OPES Giro dell’Agro Pontino, con il Memorial Peloso. L’appuntamento ormai atteso dagli appassionati delle due ruote del territorio pontino, ha sancito la ripresa con la gara del 1 marzo a Latina, inaugurando ufficialmente la nuova stagione del circuito e richiamando un folto numero di atleti e società sportive. A vincere sono stati in prima partenza Edoardo Placidi della Ricambi Bike Center ed in secondo avvio Paoli Daniele del team Qred Bike Emotion.

“L’Asd Peloso Team è stata come al solito all’altezza dell’evento – commenta la Commissione Ciclistica Opes – ha dato il via al circuito Giro dell’Agro Pontino 2026 con la solita garanzia di successo, sia come partenti che come organizzazione, su un circuito ormai collaudato da anni con strade larghe e con un paesaggio suggestivo sul lungomare di Latina. Per questa gara è stato rispettato un minuto di silenzio per Marino Peloso, papà di Massimo che da anni porta avanti questa gara in sua memoria”.

1^ partenza

Gruppo sempre compatto con svariati tentativi di attacchi ma sempre ben controllati dal plotone. All’ultimo giro attacco solitario di Antonio Orlacchio neutralizzato poi anche quello, arrivo in volata che si aggiudicava Placidi Edoardo su Gabrielli Gianfilippo. Al secondo giro era previsto un traguardo volante con in palio un prosciutto ed è stato vinto da Rinicella Giovanni della Asd Bike Racing Gioppy.

Le classifiche – Categoria Adulti: primo Placidi Edoardo della asd Ricambi Bike Center, secondo Gabrielli Pierfilippo della UC Paliano e terzo Falco Domenico del Team Euronix. Categoria Senior: primo Communara Pietro del team Euronix, secondo Sementilli Simone del GS Master Bike e terzo Di Sano Alfredo della asd Anzio Bike.

2^ partenza

Gara velocissima e tiratissima fin dai primi metri con continui attacchi da parte dei corridori più attesi e titolati. Molti i tentativi di attacchi, il più rilevante è stato quello composto da quattro atleti che hanno guidato la gara per più di un giro, ma alla fine l’azione è stata neutralizzata all’ultimo giro così il gruppo si presentava a ranghi compatti per la volata finale che andava a Paoli Daniele su Muto Luigi. Al secondo giro era previsto un traguardo volante con in palio un prosciutto è stato vinto da Cannizzaro Luisiano del Team Euronix. Le classifiche – Categoria Gentlemen: primo Paoli Daniele del team Qred Bike Emotion, secondo Muto Luigi del Team Euronix e terzo Soldi Giuseppe della asd Velo Team Latina. Categoria Supergentlemen: primo Gasparini Massimo del team Morichini Campion, secondo Quaglia Marco della Veleka Italia e terzo Casconi Paolo della asd Velo Team Latina.

Con questa prima tappa, il OPES Giro dell’Agro Pontino entra ufficialmente nel vivo, promettendo una stagione ricca di emozioni e sfide avvincenti sulle strade dell’Agro Pontino, confermando la passione e la vitalità del ciclismo amatoriale nel territorio. Prossimo appuntamento domenica 8 marzo con il Team Morichini Campion ad Ardea. Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com