Giro dell’Agro Pontino, Faraone e Di Magno conquistano Doganella

Domenica 2 giugno 2024 si è corsa l’undicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino a Doganella di Ninfa, organizzata dalla asd Drago On Bike.

A vincere in prima partenza Stefano Faraone della Anzio Bike ed in seconda partenza Roberto di Magno della Drago On Bike.

“Prosegue la carovana del torneo del Giro dell’Agro Pontino con il trofeo Rossetti e Memorial Sarrecchia Antonio, Solazzi Guido a cura della Drago On Bike – commenta la commissione ciclistica Opes – Percorso e soprattutto arrivo inedito per il collaudato circuito di Doganella, dove purtroppo è prevalso il brutto tempo. Nella gara sono stati anche messi in palio due trofei particolari, ovvero due opere d’arte offerte dall’artista Ersilia Sarrecchia, sorella del presidente Gianluca e da Alberto Zecchini artista modenese. I trofei sono stati vinti nella prima partenza dalla società Asd Anzio Bike e nella seconda dalla Asd Drago On Bike”.

1^ partenza

La velocità altissima, oltre 43 di media, non ha consentito la fuoriuscita di fughe e così il gruppo si presentava all’ultima curva ad un km dall’arrivo tutto in fila indiana in preparazione della volata finale. Ad avere la meglio è stato l’atleta della Asd Anzio Bike Stefano Faraone.

Classifiche categoria rossi: primo Di Sano Alfredo della Asd Emme 2 Erre, secondo Dell’Aguzzo Marco della Asd F.lli Dell’Aguzzo e terzo Cimini Cristian della Asd Center Bike.

Categoria gialli: primo Bragazzi Davide della Asd Veloteam Latina, secondo Serangeli Luigi della Maximo Bike Lab e terzo De Cicco Gennaro della Asd Drago On Bike.

Categoria celesti: primo Faraone Stefano della Asd Anzio Bike, secondo Zangara Vittorio della Asd Fiormonti Team e terzo Rossi Fabrizio della Asd Center Bike.

2^ partenza

Si è percorsa tutta la gara ad una velocità sostenuta, ci sono stati ad ogni giro tantissimi tentativi di fuga, ma tutti prontamente neutralizzati. Il fattore condizionante della gara è stata la pioggia che è scesa sui corridori durante la gara; si arrivava cosi sul rettilineo finale con i velocisti pronti a dare la zampata vincente. Ben organizzato il Team Fiormonti che faceva un treno a favore di Fraiegari Massimiliano che sembrava avere la vittoria in pugno, ma proprio sulla linea dell’arrivo lo passava l’atleta della Asd Drago On Bike che correva in casa, Roberto Di Magno che vinceva la gara. Buona la prestazione degli altri atleti della Asd Drago On Bike che piazzava ben quattro atleti nei primi dieci.

Categoria Verdi: primo Di Magno Fernando della Asd Drago On Bike, secondo Sarrecchia Gianluca della Asd Drago On Bike e terzo Marchionne Roberto del Team Nardecchia Montini.

Categoria Blu: primo Di Magno Roberto della Asd Drago On Bike, secondo Campion Giovanni del Team Morichini Campion e terzo Bacchetta Vincenzo della Polisportiva Etrusca.

Categoria Neri: primo Fraiegari Massimiliano del Asd Fiormonti Team, secondo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion e terzo Carpentieri Terenzio della Asd Ifi Bike.

A causa del fermo per le elezioni, la prossima gara si disputerà il 16 giugno a Nettuno, sotto l’organizzazione dalla Asd F.lli Dell’Aguzzo.