Giro dell’Agro Pontino, grande successo per il Memorial Marino Peloso

Si è svolto ieri l’IX^ Edizione del Memorial Marino Peloso, seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino edizione 2023, registrando un successo in termini di partecipanti e di pubblico.

A salire sul podio con il numero 326 è stato Cartolano Domenico del Bike Lab – Team Astolfi in prima partenza e con il numero 437 Lauri Natalino dell’Asd Nettuno in seconda partenza.

L’evento organizzato dalla asd Peloso Team, prosegue gli appuntamenti del calendario della nuova edizione del Giro dell’Agro Pontino con partenza da Via del Lido ed un percorso di gara di km 70 diviso in 6 giri totali.

A pronunciarsi al termine della gara è stata la commissione:

“Sappiamo che non è stato semplice organizzare questa 2^ Tappa, ma alla fine, operando così come richiesto dagli Enti autorizzativi, e mettendoci tanta caparbietà ed anima, il Team Peloso capitanati da Massimo Peloso è riuscito, per l’ennesima volta a dare vita ad una gara straordinaria.

Il circuito messo in sicurezza, la città perfettamente coinvolta nell’evento, la premiazione arricchita di Trofei per le Società, sono stati elementi fondamentali per raggiungere l’obiettivo prefissato dal Team Peloso.”

Il prossimo appuntamento è fissato per Domenica 19 Marzo 2023 a Pomezia con il Team Morichini Campion Bike”

Vediamo ora nello specifico cosa è accaduto nelle due partenze di gara.

1^ partenza

Grazie alla presenza di qualche partecipante in più sulla prima partenza ha reso la gara per i primi 3 giri, dei 6 previsti, chiusa e molto veloce.

Gara entrata nel vivo al quarto giro, su Via Isonzo dove un drappello di 8 uomini si staccava dal gruppo guadagnando circa 15 secondi, ma subito dopo Fogliano una forte reazione nelle retrovie permetteva il ricompattamento totale.

Ma in contropiede ecco vedere andar via il tentaivo buono di giornata formato da : Di Prospero Enzo e Cellini Angelo dell’ ASD USC NARDECCHIA MONTINI TEAM, De Carolis Giovanni dell’ASD EMME2ERRE, Cartolano Domenico dell’ASD BIKELAB TEAM ASTOLFI, Menegon Alessandro dell’ASD VELOTEAM, Persichini Alessio ASD FIORMONTI TEAM. I sei di comune accordo riuscivano a portare il compito di giocarsi la gara tra di loro in volata dove, Domenico Cartolano regolava Alessandro Menegon ed Angelo Cellini.

2^ partenza

Una conferma invece di quanto commentato per la 1^ Tappa, ossia il rigoroso rinforzo delle Società, avvenuto nel 2023, ha portato anche in questa 2^ Tappa il gruppo compatto presentarsi all’arrivo per giocarsi la prestigiosa Vittoria in palio. 6 Giri molto tirati con attacchi e contro attacchi fortissimi degli atleti più attivi in gara, Marocchi Marco ASD TERRACINA CYCLING, Pietrosanti Fabio ASD Center Bike, De Cicco Rino ASD Dragon Bike, non riuscivano a creare spaccature per scongiurare l’arrivo in volata.

Una volata disputata nel pieno della correttezza che vedeva primeggiare un poderoso Lauri Natalino dell’ASD NETTUNO su De Amicis Fabrizio portacolori del PELOSO TEAM e D’Ercole Mauro sempre ASD NETTUNO.