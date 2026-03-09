Giro dell’Agro Pontino, Grigioni e Maggioli vincono la seconda tappa

Grande partecipazione e clima quasi primaverile hanno caratterizzato la seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2026, ad Ardea domenica 8 marzo, sotto l’organizzazione della Asd Team Morichini Campion Bike. La gara, disputata a porte aperte, ha visto al via numerosi atleti provenienti da diverse squadre del territorio. A vincere sono stati Gianmarco Grigioni del team Euronics ed in secondo avvio Roberto Maggioli ASD Picar Ciclo Millennio.

“L’Asd Team Morichini Campion Bike si è resa protagonista dell’organizzazione di una bella gara dai sapori primaverili ad Ardea – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Al via si sono presentati numerosi atleti per la seconda tappa a porte aperte del Giro dell’Agro Pontino targato Opes. Una bellissima giornata, dove purtroppo, durante la fase delle premiazioni, mentre gli atleti erano distratti, alcune persone si sono avvicinate alle auto parcheggiate riuscendo a rubare una quindicina di biciclette. Un episodio spiacevole che ha suscitato grande sgomento tra tutti i presenti e che rappresenta qualcosa di lontano anni luce dall’ambiente sano e sportivo che caratterizza il nostro circuito. Come Commissione Ciclistica Opes esprimiamo la più ferma condanna per quanto accaduto e la nostra piena solidarietà agli atleti colpiti da questo gesto, ribadendo con forza i valori di rispetto, correttezza e sportività che accompagnano il nostro movimento”.

Prima partenza

La gara è stata animata fin dalle prime battute da una fuga a due con protagonisti Gianmarco Grigioni e Matteo Fiorentini. Il gruppo ha tentato più volte di ricucire il distacco, senza però riuscire a chiudere il gap. I due hanno collaborato fino alle fasi finali, quando Grigioni ha sferrato l’attacco decisivo riuscendo a tagliare il traguardo in solitaria, precedendo proprio Fiorentini.

Classifiche – Categoria Adulti: 1° Gianmarco Grigioni – Team Euronics, 2° Matteo Fiorentini – ASD IFI Bike, 3° Edoardo Placidi – ASD Ricambi Bike Center, Categoria Senior: 1° Valerio Garofalo – Team Euronics, 2° Alfredo Di Sano – ASD Anzio Bike, 3° Carlo Alberto Casciaro – Veleka Italia.

Seconda partenza

Gara veloce anche nella seconda batteria. Nelle prime fasi si è formata una fuga con Caliciotti e Pasquini che hanno accumulato un buon vantaggio. Una foratura di Pasquini ha però favorito il rientro del gruppo, trascinato soprattutto dall’azione di Capuccilli. Nel finale, a due chilometri dall’arrivo, è partita l’azione decisiva con due corridori: l’attacco ha premiato Roberto Maggioli, capace di involarsi in solitaria verso il traguardo.

Classifiche – Categoria Gentlemen: 1° Roberto Maggioli – ASD Picar Ciclo Millennio, 2° Igor Peruzzo – ASD Team Valverde, 3° Massimo Costa – MB Lazio Ecoliri. Categoria Supergentlemen: 1° Marco Quaglia – Veleka Italia, 2° Terenzio Carpentieri – ASD IFI Bike, 3° Paolo Casconi – ASD Velo Team Latina.

Il circuito del Giro dell’Agro Pontino Opes proseguirà con la 3ª tappa in programma domenica 15 marzo a Roccasecca (FR), organizzata dal G.S. Master Bike Lazio. Una nuova occasione di sport e competizione per tutti gli appassionati del ciclismo amatoriale. Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com