Giro dell’Agro Pontino, i risultati del weekend

Un weekend davvero performante per gli atleti del Giro dell’Agro Pontino 2024 che si sono cimentati in due gare in sole tre giorni.

La “Liberazione Amatori Urbis et Orbis Cup”, tappa numero sei del calendario, si è svolta venerdì 26 aprile presso le Terme di Caracalla.

“Gara inedita per il Giro dell’Agro Pontino sia per la location che per la data infrasettimanale non abituale ai canoni usuali – commenta la commissione ciclistica Opes – Ma l’occasione di correre tra la storia, nel centro storico di Roma era troppo ghiotta per non approfittarne e dunque i complimenti vanno alla società new entry del circuito, Polisportiva Etrusca per aver contribuito alla riuscita di questa gara”.

Analogo svolgimento della gara per entrambe le partenze. Essendo un percorso esigente con strappi e rilanci continui è stata una gara durissima. La selezione è avvenuta naturalmente, ogni tornata vedeva sempre più atleti che perdevano contatto e alla fine sono arrivati in pochi alla conclusione divisi in vari gruppetti, praticamente una gara ad eliminazione. Di seguito chi è riuscito a giungere al traguardo.

Arrivi prima partenza. Categoria rossi: primo Pantoni Manuel della Asd Center Bike, secondo Rinicella Giovanni del Team Nardecchia Montini e terzo Dell’Aguzzo Giovanni della Asd F.lli Dell’Aguzzo. Categoria gialli: primo Orlacchio Antonio della Asd Veloteam Latina secondo Cavaricci Daniele del Maximo Bike-Lab e terzo Serangeli Luigi del Maximo- Bike Lab. Categoria celesti: primo Lucarelli Giovanni della Ifi Bike e secondo Pergolesi Marco della Ciampino Bike. Arrivi seconda partenza. Categoria Verdi: primo Flumeri Mauro della Ciampino Bike. Categoria Blu: primo Piersanti Claudio della ASD Fiormonti Team, secondo Savoia Alessandro della Asd Emme 2 Erre. Categoria Neri: primo Carpentieri Terenzio della Ifi Bike e secondo Quattrini Mario della Asd Fiormonti Team.

Domenica 28 aprile è stata invece la volta della tappa sette, il “Trofeo Ciampino Bike” dell’omonima società che ne ha organizzato lo svolgimento a Mazzocchio, frazione di Pontinia. La spuntano Patruno e Maggi.

“La giornata di sole ha fatto da cornice ad una bella gara che ha visto tanti atleti al via nel circuito di Mazzocchio – commenta la Commissione ciclistica Opes – Un tracciato che ben si presta alle gare del giro con le sue strade larghe e senza traffico essendo una zona industriale. La commissione rivolge i complimenti a Maurizio De Felice che ha fatto un buon lavoro per la riuscita della gara”.

Prima partenza

1^ Partenza caratterizzata da ritmo e media altissima, tanti tentativi solitari sempre tenuti sotto controllo dalle squadre più blasonate. I continui attacchi soprattutto di Madaluni Luca della Asd Terracina Cycling e di Tartaglia Samuel della Asd Veloteam Latina, riescono a frazionare il gruppo che si presenta all’arrivo diviso principalmente in due tronconi, primo si classificava Patruno Renato della Maximo bike-lab che batteva Cardinale Ugo della Asd Drago On Bike che giungeva secondo.

Classifiche categoria. Rossi: primo Patruno Renato della Maximo –Bike Lab, secondo De Luca Giulio della Asd F.lli Dell’Aguzzo e terzo Di Sano Alfredo della Asd Emme 2 Erre. Gialli: primo Gargiulio Elio della Asd Anzio Bike, secondo Colozzi Elio del Team Nardecchia Montini e terzo De Cicco Gennaro della Asd Drago On Bike. Celesti: primo Cardinale Ugo della Asd Drago on bike, secondo Turchetta Giuseppe Davide dell’Asd Il Gatto e la Volpe e terzo Cacciotti Paolo della Asd Drago On Bike.

Seconda partenza

Nella seconda partenza si parte da subito con un ritmo incalzante, tantissimi tentativi di fuga da parte di molti atleti ma sempre neutralizzati dal gruppo fino a giungere circa a metà gara dove prendeva un buon margine un drappello formato da 8 uomini: Di Magno Fernando e Di Magno Roberto della Asd Drago On Bike, Coccoluto Paolo e Piersanti Claudio della Asd Fiormonti, Angelo Maggi della Asd Veloteam Latina, Calvano Angelo della Asd Un Giro In Meno, Panzetta Renzo della Asd Sgauzzoni e Linari Umberto della Asd Center Bike. Gli otto prendevano un buon margine e iniziavano da subito a collaborare, il gruppo non riusciva a ricucire e così i ragazzi della fuga si giocavano la vittoria della corsa. Angelo Maggi della Asd Veloteam Latina primo, aveva quindi la meglio su un brillante Fernando Di Magno della Asd Drago On Bike giunto secondo e primo di categoria.

Classifiche categoria. Verdi: primo Di Magno Fernando della Asd Drago On Bike, secondo Calvano Angelo della Asd Un Giro In Meno e terzo Roberto Giordano della Asd Center Bike. Blu: primo Angelo Maggi della Asd Veloteam Latina, secondo Panzetta Renzo della Asd Sgauzzoni e terzo Ingiosi Agostino della Asd Sgauzzoni. Neri: primo Coccoluto Paolo della Asd Fiormonti Team, secondo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion e terzo Ramoni Massimiliano della Asd Veloteam Latina.

Prossima tappa, gara infrasettimanale in occasione della festa di mercoledì 1 maggio. Si correrà a Monticchio frazione di Sermoneta, sotto l’organizzazione della Asd Veloteam Latina.