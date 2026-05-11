Giro dell’Agro Pontino, il Memorial Raponi va a Dell’Aguzzo e Mariani

Domenica 10 maggio, nel giorno della Festa della Mamma è andata in scena a Nettuno una splendida prova del Giro dell’Agro Pontino OPES 2026, organizzata in maniera impeccabile dall’ASD F.lli Dell’Aguzzo.

“Una gara curata nei minimi particolari – commenta la Commissione Ciclistica OPES – disputata su un percorso molto bello e selettivo, caratterizzato da un buon dislivello, strade ben asfaltate e un’organizzazione davvero di alto livello”.

La manifestazione, valida anche come 3° Memorial dedicato a Marta Raponi, è stata resa possibile grazie all’impegno e alla passione di Fabrizio Dell’Aguzzo, papà di Giovanni e Marco.

1ª Partenza

Cielo coperto e clima uggioso hanno fatto da cornice a una gara velocissima, corsa a ritmi elevatissimi sin dalle prime battute. L’andatura sostenuta non ha permesso la riuscita di alcun tentativo di fuga, mantenendo il gruppo compatto fino all’ultima tornata. La corsa si è così decisa con una volata finale a ranghi serrati.

Classifiche – Categoria Rossi: Dell’Aguzzo Giovanni – ASD F.lli Dell’Aguzzo, Polidori Mattia – ASD Center Bike, Fiorito Gabriele – IFI Bike. Categoria Gialli: Cecconi Matteo – IFI Bike, Campagnaro Simone – Pirata Sama Ricambi, Clazzer Simone – ASD Bike Racing Gioppy. Categoria Azzurri: Colaceci Leano – Anzio Bike, De Cicco Gennaro – ASD Velo Team Latina, Lucarelli Giovanni – IFI Bike.

2ª Partenza

Nella seconda partenza il gruppo ha inizialmente mantenuto un’andatura moderata, con alcuni tentativi di attacco senza particolari sviluppi. Con il passare dei chilometri la velocità è aumentata sensibilmente e le azioni offensive sono diventate più incisive, ma nessun atleta è riuscito a fare realmente la differenza. Anche in questo caso il gruppo è arrivato compatto sul rettilineo finale, dove la gara si è conclusa con una spettacolare volata di gruppo.

Classifiche – Categoria Verdi: Sarrecchia Gianluca – ASD Drago On Bike, Rossi Fabrizio – ASD Center Bike, Graziani Cesare – UC Paliano. Categoria Blu: Mariani Riccardo – Team Morichini Campion, Soldi Giuseppe – ASD Velo Team Latina, Di Magno Fernando – ASD Drago On Bike. Categoria Neri: De Santis Franco – ASD Etrusca Terenzi, Lauri Natale – ASD Peloso Team, Quaglia Marco – ASD Etrusca Terenzi.

La prossima prova del circuito, valida come 10ª tappa del Giro dell’Agro Pontino OPES 2026, si svolgerà sabato 16 maggio a Monticchio con l’organizzazione dell’ASD Fiormonti Team.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com