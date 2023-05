Giro dell’Agro Pontino, il podio di Sezze va a Madaluni e Rossi

Si è svolta domenica 7 maggio a Sezze, la tappa numero otto del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino 2023”.

A salire sul podio del Memorial Gianfranco e Angelo Luccone organizzato dal Team Nardecchia Montini, sono stati Luca Madaluni e Dino Rossi.

“Il Team ASD USC Nardecchia Montini, ha dimostrato ancora una volta affidabilità e doti di compattezza nel riuscire a gestire un evento che, nonostante presentasse l’arrivo più duro di tutte le Tappe del Giro dell’Agro Pontino, ha saputo regalare grandi numeri e grande spettacolo – commentano dalla commissione ciclistica Opes.”

La 9^ tappa si svolgerà domenica 14 maggio presso Pontinia, località Mazzocchio sotto l’organizzazione della Commissione Giro dell’Agro Pontino.

Vediamo cosa è successo in gara.

1^ partenza

Gara che, visto la durezza dell’arrivo, poteva far presagire a tatticismi esasperati. Invece 8 giri piatti percorsi ad una media stratosferica lasciavano spazio ad un primo tentativo portato da Garofalo Massimo, Orlacchio Antonio, Rossi Fabrizio, Maggi Luca , Papa Pasquale durato quasi due giri, ma la mancanza di un portacolori dell’ASD BikeLab Astolfi non dava altro spazio ai fuggitivi. Inizio dell’ultimo giro ancora 12 uomini tentavano la sortita ma la non collaborazione non mandava in porto la fuga. La salita che portava su nell’abitato di Sezze vedeva partire al secondo tornante in solitaria Samuel Tartaglia, e l’unico ad aver caparbietà necessaria per poterlo sopravanzare a pochi metri dall’arrivo era Luca Madaluni ASD TERRACINA CYCLING che per il secondo anno consecutivo alzava le mani sotto il traguardo. Secondo Samuel Tartaglia ASD VELOTEAM, terzo Giovanni Rinicella ASD USC NARDECCHIA MONTINI TEAM.

2^ partenza

Stessa trama del gruppo avanti, alta velocità in pianura soprattutto sulla fase iniziale della gara con in testa al gruppo, fra i più attivi, Monti Paolo, Peloso Massimo, Pannozzo Luca e Serafini Alberto. Ma la salita finale rendeva gli animi agonistici un pochino più cauti nell’avventurarsi in tentativi disparati e poco redditizi. Gli uomini Center Bike iniziavano a menare le danze appena iniziata la salita riducendo il gruppo a circa 20 unità. Ma solo lo strappo finale selezionava ancor di più il gruppo facendo rimanere 7 atleti a contendersi la vittoria finale: Rossi Dino, Tartaglia Massimo, Giordano Roberto, Marocchi Marco, Pezza Marco, Serafini Alberto, Battisti Gianluca. Il verdetto finale vedeva Dino Rossi ASD VELOTEAM LATINA, sopravanzare gli avversari sulla linea d’arrivo, seguito da Massimo TARTAGLIA ASD USC NARDECCHIA MONTINI TEAM e Roberto Giordano ASD CENTER BIKE.

Di seguito i primi 5 piazzamenti in ordine di arrivo.

Rossi

Rinicella Giovanni – Team Nardecchia Montini Di Tolve Bruno – Anzio Bike Polidori Mattia – Fiormonti Team Pantoni Manuel – Center Bike Giuliani Danilo – Fiormonti Team

Blu

Madaluni Luca – Asd Terracina Cycling Tartaglia Samuel – Asd Veloteam Latina Di Prospero Enzo – Team Nardecchia Montini Pergolesi Marco – Asd Ciampino Bike Mattioli Danilo – Asd Sportland

Verdi

Giordano Roberto – Asd Center Bike Battisti Gianluca – Team Nardecchia Montini Celardi Alessandro – Asd Center Bike Testa Roberto – Asd Center Bike Barcellan Marco – Asd Ciampino Bike

Gialli

Rossi Dino – Asd Veloteam Latina Marocchi Marco – Asd Terracina Cycling Pezza Marco – Team Nardecchia Montini Dandini Arturo – Asd Peloso Team Campion Giovanni – Team Morichini Campion

Neri