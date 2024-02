Giro dell’Agro Pontino, il V Trofeo asd Nettuno apre la stagione

Torna il “Giro dell’Agro Pontino” Opes con il V Trofeo asd Nettuno, organizzato dall’omonima società, che aprirà la stagione 2024. Il circuito ciclistico torna ad animare le domeniche di tanti appassionati delle due ruote con la tappa inaugurale in programma domenica 3 marzo 2024.

Il ritrovo è fissato alle 7:00 presso il Caffè Salvador, in Via Santa Maria a Latina. A disposizione di tutti partecipanti, il parcheggio della Cantina Sociale di Borgo Santa Maria per il posteggio auto. Lo start ufficiale sarà dato alle ore 9 con un percorso che si snoderà da Strada Astura SP136 per proseguire poi per strada Alta SP42, strada Provinciale 106B, Strada Astura SP136, Borgo Piave Acciarella SP38. Il tracciato dovrà essere ripetuto per 8 volte, per un totale di 70 km.

“Al via il circuito del Giro dell’Agro Pontino 2024 – commentano dalla commissione ciclistica Opes – Si parte con una classica delle gare facenti parte dell’organizzazione, curata dalla società asd Nettuno del presidente Fabrizio Riggi con al fianco il valido Enzo Iaiza. Da anni – spiegano – sono una garanzia per la buona riuscita della gara che organizzano. Si riparte quindi nel segno della continuità e dell’affidabilità del circuito ed anche con la professionalità del direttore di corsa Lorenzo Quattrini che si ringrazia per la sua amichevole partecipazione”.

Ne vedremo delle belle lungo il tracciato leggermente vallonato, vicino alle correnti d’aria marine, che sicuramente non impediranno al gruppo di viaggiare ad elevate velocità per mettere in scena uno spettacolo puro.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.