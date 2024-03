Giro dell’Agro Pontino, in arrivo a Cisterna il Memorial Maceroni

In arrivo la tappa numero tre del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. Parliamo del Trofeo Sportland – Memorial Andrea Maceroni, organizzato per le vie di Cisterna di Latina domenica 24 marzo 2024, giunto alla sua terza edizione.

“Si procede a vele spiegate con la terza tappa del circuito organizzata dalla asd Sportland con a capo Dario Pichi da anni presente nel mondo delle due ruote – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes –Questa volta organizza la gara su un circuito inedito con strade larghe e ben asfaltate su un anello di ben 18 km a giro. Il tracciato prettamente pianeggiante si presta ancora una volta ai tanti velocisti presenti nel gruppo. Già partiti i pronostici di chi si potrà aggiudicare la gara, ne vedremo delle belle”.

Il ritrovo della gara si terrà alle ore 7.o0 a Cisterna di Latina presso il Bar Stella. Lo start sarà dato alle ore 9.

Il percorso interesserà via Nettuno direzione Cisterna di Latina, via Enrico Toti, strada Provinciale SP16, via Torre Astura, via Santa Maria Goretti, via Nettuno direzione Cisterna di Latina.

Il giro dovrà essere ripetuto quattro volte prima di poter tagliare il traguardo finale. Il totale che il serpentone colorato dovrà percorrere nelle rispettive due partenze, sarà di circa 7o km.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.