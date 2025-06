Giro dell’Agro Pontino, in arrivo il IV Memorial Maceroni

Domenica 22 giugno 2025 andrà in scena la tredicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes.

Una gara che sarà diretta dalla Asd Bike Racing Gioppy e che porterà il plotone ad Aprilia per il IV Memorial Andrea Maceroni.

“Siamo pronti per un’altra tappa del circuito – commenta la Commissione Ciclistica Opes – tra le più impegnative, con un tracciato ondulato che presenta strappetti insidiosi, sarà una vera e propria battaglia. Ci sarà da divertirsi e siamo sicuri che la Asd Bike Racing Gioppy, nuova squadra entrata quest’anno nel circuito e capitanata da Giovanni Rinicella, saprà ben organizzare l’evento” .

Il ritrovo è alle ore 7:00 presso il Bar Maria, in via dei Rutuli 90 a Casalazzara, frazione di Aprilia (LT). La partenza sarà data alle 8.30. Il percorso di gara si snoda su: via Dei Rutuli, via Ardeatina sp3/E, via Campo Leone Tenuta, via Apriliana, via Pontina Vecchia , via dei Rutuli.

Saranno 70 i km da percorrere divisi in quattro giri. La gara scalerà tre punti. Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.