Giro dell’Agro Pontino, in arrivo il Memorial Giovanni Accapezzato

Domenica 28 settembre 2025 si torna in pista con la ventesima tappa del circuito ciclistico Opes Giro dell’Agro Pontino con il Memorial Giovanni Accapezzato, gara organizzata dalla Asd Il Pirata Cosmetal Vangi Sama Ricambi.
“Eccoci con la ventesima tappa che ci porterà, grazie ad Andrea Campagnaro presidente della squadra Asd Il Pirata – commenta la Commissione Ciclistica Opes – proprio nel cuore del suo regno, il circolo Il Pirata il cui arrivo è degno di tale nome in quanto situato dopo vari chilometri di salita”.
Il ritrovo avrà luogo al circolo Il Pirata in via Roccagorga 117 a Sezze (Latina) a partire dalle ore 7:00, con effettiva partenza alle 9:00. Il circuito prevede un tratto turistico iniziale che attraversa via Roccagorga in direzione Sezze, via Bassiano, via Nuova, via Calabria, Corso della Repubblica, SR 156 var e per concludere via Monti Lepini presso distributore Agip.
Il percorso prevede cinque giri con partenza dalla SR 156, a seguire via Monti Lepini, via del Murillo e via Degli Archi. Al termine del quinto giro si svolta a sinistra in direzione Sezze per Corso della Repubblica, poi via Calabria, via Nuova, via Bassiano, via Roccagorga e infine si torna al punto di ritrovo presso il circolo Il Pirata.
La gara scalerà 5 punti per un totale di circa 75 km totali.
Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com