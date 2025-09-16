Giro Dell’Agro Pontino, in arrivo il memorial Noè Conti

In arrivo la diciannovesima tappa del “Giro dell’Agro Pontino Opes”. L’evento sarà dedicato alla memoria di Noè Conti ed avrà luogo a Priverno (LT) domenica 21 settembre 2025.

“Si procede come un rullo compressore pronti con una gara in ricordo di Noè Conti, il noto professionista dell’era di Fausto Coppi ed appunto suo gregario – commenta la Commissione Ciclistica Opes – La famiglia Conti è da sempre legata al ciclismo professionistico con Franco Conti e suo figlio Valerio che è anche stato maglia rosa al Giro D’Italia ed attualmente militante nella squadra Solution Tech Vini Fantini. La gara fortemente voluta da Giorgio Bortolotto e realizzata in collaborazione con Cicli Petta, Drago On Bike e Veloteam, si preannuncia veramente avvincente, su un percorso di ben 12 km con strada larga e da poco asfaltata. Si girerà, senza mai salire, intorno allo storico paese di Priverno”.

La gara è riservata agli iscritti del Giro dell’Agro pontino e sarà libera da vincoli di punteggio. Inoltre, saranno premiati i primi 10 di categoria. Il ritrovo è presso il Bar Palombini in via Professor Antonio Caradonna alle ore 7:00. Partenza alle ore 9.00.

Un percorso che parte da via Professor Antonio Caradonna e si svilupperà su via Madonna Delle Grazie, via Staffaro, SS 156 Ceriara, via Sp Marittima II, per poi rientrare in via Professor Antonio Caradonna.

Saranno cinque i giri da totalizzare prima di arrivare al traguardo, per un totale di 70 km circa. La gara scalerà 2 punti.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com