Giro dell’Agro Pontino, in arrivo il Trofeo U.C. Paliano Cicli Gabrielli

In arrivo la seconda tappa del circuito ciclistico Opes Giro dell’Agro Pontino. Domenica 23 marzo 2025, si correrà il Trofeo U.C. Paliano Cicli Gabrielli, organizzato dalla società new entry nel circuito.

“Si procede con la seconda tappa del circuito che possiamo dire sia partito alla grande – commenta la Commissione Ciclistica Opes – in scena la gara organizzata da un nuovo team entrato nel Giro dell’Agro Pontino, la U.C. Paliano con a capo il presidente Alessandro Pacitti ed il braccio destro Stefano Gabrielli che si sono subito ben inseriti negli ingranaggi del giro. Il tracciato scelto inizialmente – spiegano – non ha ottenuto le autorizzazione necessarie ed è stato così si è deciso di realizzare la gara nel collaudato percorso di Mazzocchio per quest’anno, ma per il futuro si potrà sicuramente affrontare il percorso pensato. Vi aspettiamo domenica per vivere insieme ancora un’altra una bella giornata di sport”.

Il ritrovo della gara avrà luogo a Pontinia, nella località Mazzocchio, alle ore 7. La partenza sarà alle ore 9 con un percorso che inizierà dalla strada Longitudinale A, proseguirà sulla strada Trasversale A e terminerà sulla strada Longitudinale A. La gara, che prevede un punto da scalare, prevede 10 giri per un totale di 65 km circa di percorrenza.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com