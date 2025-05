Giro dell’Agro Pontino, in arrivo il XVI Trofeo Drago On Bike

Tutto pronto per il XVI Trofeo Drago On Bike, intitolato alla memoria di Guido Solazzi e Antonio Sarrecchia. La tappa è la numero undici del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino” e si terrà lunedì 2 giugno a Doganella di Ninfa sotto l’organizzazione della società ASD Drago On Bike.

“Pronti per una gara che vuole essere un riferimento del ciclismo laziale – commenta la Commissione Ciclistica Opes – La Draghissima, questo il nome associato all’evento organizzato dalla società guidata dal presidente Gianluca Sarrecchia, promette una bellissima manifestazione in un circuito storico dove ad essere favoriti saranno i velocisti presenti in gara”.

Il ritrovo avrà luogo presso il Bar Bandelloni a partire dalle ore 7:00. La partenza ufficiale sarà alle ore 8:30, con un percorso che avrà inizio da via Le Pastine (direzione Cori), si proseguirà su via Armellini, via Ninfina II, Doganella di Ninfa con ritorno a via Le Pastine.

La gara prevede 10 giri, per un totale di 75km circa e scalerà 2 punti. Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com