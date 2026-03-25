Giro dell’Agro Pontino, in arrivo la quarta tappa a Nettuno

Domenica 29 marzo 2026 andrà in scena la quarta tappa del Giro dell’Agro Pontino organizzata congiuntamente dall’ASD Nettuno e dall’ASD Anzio Bike. L’evento, denominato 1° Memorial Giovanni Amati, rappresenta non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche un momento di ricordo e condivisione per tutto il movimento ciclistico locale.

“La gara nasce dalla stretta collaborazione tra due realtà di riferimento del Giro dell’Agro Pontino – commenta la commissione ciclistica Opes – Il presidente dell’ASD Nettuno, Fabrizio Riggi, e quello dell’ASD Anzio Bike, Leano Colaceci, hanno unito le forze per garantire un’organizzazione curata nei dettagli e all’altezza delle aspettative. Grande l’impegno da parte di entrambe le società, che stanno lavorando con entusiasmo per offrire a tutti i partecipanti e agli appassionati una giornata di sport autentico, all’insegna della passione per il ciclismo e del divertimento”.

Il ritrovo è fissato alle ore 7:00 presso il distributore IP in via Nettuno Velletri (SP87/b), nella zona della Piscina Cardillo a Nettuno, mentre la partenza ufficiale verrà data alle ore 9:00. Dopo un breve tratto turistico iniziale lungo via Nettuno Velletri fino a via Santa Marinella, la gara entrerà nel vivo su un circuito che si preannuncia tecnico e impegnativo.

Il percorso competitivo si svilupperà infatti lungo via Santa Marinella, via Santa Maria Goretti (SP12), via dei Frati e nuovamente via Nettuno Velletri, per un totale di 10 giri. Al termine dell’ultima tornata, gli atleti proseguiranno lungo la SP87/b fino al traguardo finale, posizionato davanti al punto di partenza. Complessivamente, i partecipanti affronteranno circa 70 chilometri, in una prova che richiederà resistenza, strategia e grande determinazione.

La gara è valida ai fini della classifica generale con l’assegnazione di 1 punto da scalare. Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com