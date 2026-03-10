Giro dell’Agro Pontino in arrivo la terza tappa a Frosinone

Domenica 15 marzo 2026 si svolgerà il IV Memorial Leonardo Cancanelli, terza tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes. L’evento è organizzato dalla società MB Lazio Eco Liri.
Il ritrovo degli atleti è previsto alle ore 8:30 presso il Bar Taxi Driver a Roccasecca Scalo (FR), in via Casilina Sud, mentre la partenza della competizione è fissata intorno alle ore 10:15.
Il percorso si svilupperà lungo via Montello, via D’Aquino e la Strada Regionale 6 Casilina, con gli atleti chiamati ad affrontare 8 giri per un totale di circa 70 chilometri di gara. Per questa prova sono previsti 5 punti da scalare nella classifica del circuito.
“Si fa scalo in quel di Roccasecca (FR) per la tappa numero tre del Giro dell’Agro Pontino – commenta la Commissione Ciclistica OPES – Domenica 15 marzo si toccherà il punto più lontano come distanza tra tutte le tappe del circuito, andando a disputare la gara della squadra neo entrata MB Lazio Eco Liri. I ragazzi, con a capo Roberto Cancanelli, ci tengono a ben figurare, oltretutto onorando la memoria di Leonardo Cancanelli, papà appunto di Roberto e Mario. Ci vediamo domenica”.
La giornata si preannuncia quindi come un importante momento di sport, memoria e partecipazione, con atleti pronti a sfidarsi lungo le strade del frusinate in una delle tappe più attese del circuito.
Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com