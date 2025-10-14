Giro dell’Agro Pontino, in sella per l’ultima gara stagionale

Domenica 19 ottobre si torna in pista con la 23esima ed ultima tappa del circuito ciclistico Opes Giro dell’Agro Pontino, stagione 2025.

Tutto è pronto il 7^ trofeo Center Bike, gara organizzata dall’omonima società sportiva, che vedrà ancora una volta competere, tutti coloro che in questi lunghi mesi si sono cimentati nelle più disparate prove domenicali.

“Siamo giunti alla tappa finale di questo lungo campionato – commenta la Commissione Ciclistica Opes – La gara è condotta dalla Asd Center Bike del presidente Fabio Pietrosanti che è sempre stato una garanzia in termini organizzativi. Il circuito è lo stesso da qualche anno, presenta un tratto di salita che porta all’arrivo e che sicuramente sarà teatro di qualche scatto. Avremo un circuito che è stato recentemente asfaltato”.

Il ritrovo avrà luogo alle ore 7:00 presso il ristorante “Sole e Luna” in via Sole e Luna, 6 a Velletri (RM).

Si parte alle ore 9.00 con un percorso che si snoderà da via Dei Cinque Archi, via Passo dei Coresi, via Di Carano, via Sole e Luna e si ripeterà 7 volte. La gara scalerà 3 punti per un totale di circa 70 km totali e darà un bonus di 5 punti da scalare nella prossima stagione.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com