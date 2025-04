Giro dell’Agro Pontino, la quarta tappa va a Rinicella e Piersanti

Domenica 13 aprile si è svolta con successo e partecipazione, la quarta tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2025 a Palestrina, sotto l’organizzazione della Ifi Bike che ha condotto il XVII trofeo della società.

A trionfare in prima partenza è stato Giovanni Rinicella della Asd Bike Racing Gioppy, team che ha fatto il suo ingresso quest’anno nel circuito, ed in seconda partenza taglia per primo il traguardo Claudio Piersanti della Asd Fiormonti.

“Portata a termine una gara bellissima, su un percorso duro e selettivo che ha messo a dura prova la tenuta dei partecipanti – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Impeccabile la società di Palestrina la Asd Ifi Bike, che con il suo presidente Simone Sanclimenti ed il suo braccio destro Marco Benedetti, ha curato tutti i minimi particolari riuscendo a presentare una gara eccezionale. A loro vanno i complimenti della commissione e di tutti i ciclisti presenti”.

Domenica prossima il Giro dell’Agro Pontino si ferma in occasione della Santa Pasqua, ma ripartirà con un doppio appuntamento con la gara del 24 aprile “Premio Liberazione” quinta tappa organizzata dalla Asd Etrusca Terenzi e la tappa numero sei del 27 aprile in scena a Borgo Santa Maria con la Asd Nettuno.

1^ partenza

Qualche tentativo di fuga soprattutto da parte degli atleti di casa della Asd Ifi Bike che ci tenevano a far bella figura, poi si sganciava un gruppetto di cinque corridori all’ultimo giro, ma uno scatenato Giovanni Rinicella della Asd Bike Racing Gioppy prima li chiudeva e poi regolava il gruppo in volata tagliando il traguardo per primo.

Classifiche categoria rossi: primo Giovanni Rinicella della asd Bike Racing Gioppy, secondo Cabreros John della as dilettantistica Cicli Petta e terzo Spada Federico della asd Emme 2 Erre.

Categoria gialli: primo Giovannetti Andrea della asd Ifi Bike, secondo Serangeli Luigi della asd Center Bike e terzo Colozzi Elio del Team Nardecchia Montini.

2^ partenza

La seconda partenza è stata molto combattuta fin dalle prime battute con continui scatti, ma a rompere gli indugi alla seconda tornata delle otto previste è stato un sontuoso Claudio Piersanti della Asd Fiormonti Team che procedeva con una cavalcata solitaria sino a tagliare il traguardo a braccia alzate senza discussioni, completando tutti i giri rimanenti in fuga.

Categoria Verdi: primo D’Eramo Alessandro della U.C. Paliano, secondo Faraone Stefano della Asd Anzio Bike e terzo Pistolesi Alexandro della Asd Etrusca Terenzi.

Categoria Blu: primo Piersanti Claudio della Asd Fiormonti Team, secondo Savoia Alessandro della Asd Emme 2 Erre e terzo Battisti Orlando del Peloso Team.

Categoria Neri: primo Gasparini Massimo del Team Morichini Campion, secondo Monti Paolo della Asd Veloteam Latina e terzo Carpentieri Terenzio della Asd Ifi Bike .

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri.

Tutte le foto a cura di Foto4Go sono disponibili qui