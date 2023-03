Giro dell’Agro Pontino, oltre 150 ciclisti al IV Trofeo asd Nettuno

Si è svolto domenica 5 marzo il V° Trofeo asd Nettuno, prima tappa del Giro dell’Agro Pontino edizione 2023, registrando un successo in termini di partecipanti e di pubblico.

A salire sul podio Fabrizio Trovarelli della Bike Lab Team Astolfi in prima partenza e Igino Alviti della Center Bike in seconda partenza.

L’evento organizzato dalla asd Nettuno, ha dato il via alla nuova edizione con partenza da Borgo Santa Maria ed un percorso di gara di km 75.

“Ben 155 ciclisti hanno onorato il IV Trofeo asd Nettuno, prima gara stagionale del Giro dell’Agro Pontino 2023 – commentano dalla commissione ciclistica Opes – gli ingranaggi della macchina organizzativa, hanno ricominciato a funzionare e possiamo sbilanciarsi nel dire anche in modo egregio. A partire dalla società organizzatrice con a capo il presidente Fabrizio Riggi, al service e tutto lo staff logistico, hanno saputo trovare di nuovo la giusta coordinazione per creare una gara organizzata nei minimi particolari. Da sottolineare – proseguono – e cosa da non poco conto che ci ha piacevolmente colpito, la grande presenza di pubblico, nonostante il percorso si svolgesse fuori da centri abitati. Pubblico che ad ogni passaggio della gara sulla linea di arrivo non esitava ad incitare con tifo da stadio”.

Il prossimo appuntamento è per domenica 12 marzo 2023 a Latina, con lo storico Trofeo Marino Peloso. Vediamo cosa è accaduto nelle due partenze di gara.

Prima Partenza

Gara entrata immediatamente nel vivo al via del direttore di corsa. Otto giri per un totale di 75 km con un vento sostenuto che non ha comunque saputo contrastare la forte marcia del gruppo. Vari tentativi di tutte le squadre, si sono susseguiti nei primi 4 giri, solamente al 5° giro riusciva ad evadere un gruppetto di tre atleti composto da Fabrizio Trovarelli, Angelo Cellini e Renato Valerio. Il 7° giro vedeva una poderosa azione di Luca Madaluni che dal gruppo, in solitaria, si riportava sui fuggitivi. Il gruppo non attendeva più di tanto a reagire e sotto i colpi dell’Asd Center Bike, Asd Il Gatto & la Volpe e AsdSportland, riusciva a riportarsi a 10 secondi dalla fuga, nello stesso momento in cui Fabrizio Trovarelli e Luca Madaluni trovavano le giuste energie per portarsi in testa alla gara e giocarsi la vittoria in una volata a due vinta da Fabrizio Trovarelli. Sul terzo gradino del podio uno stoico Angelo Cellini che resisteva alla veemente volata del gruppo.

Seconda Partenza

Ben 90 atleti hanno dato vita ad una gara spettacolare che non ha consegnato lasciapassare a nessuno per creare fughe degne di nota. I vari attacchi portati dai corridori più attivi Marco Bonesi, corridore di casa, Daniele Uttaro e Roberto Giordano, sono sempre stati prontamente richiusi. La numerosità delle squadre in gara che in questo 2023 hanno rinforzato i propri organici, ci fa pensare che sarà una stagione molto combattuta e di conseguenza molto dura per gli amanti delle fughe. La gara prendeva una svolta decisiva solo a 700 metri dall’arrivo, dove gli atleti dell’Asd Center Bike Fabrizio Missimei e Igino Alviti, piazzavano una progressione prima dell’ultima curva posta a 300 metri dal traguardo, capace di fargli guadagnare un pugno di vantaggio sul gruppo e lanciare così Igino Alviti in un arrivo solitario a braccia alzate. Concludevano il podio Mario Quattrini secondo e Fabrizio Missimei terzo.

Le foto ufficiali del Giro dell’Agro Pontino a cura di Foto4Go, offerte dall’organizzazione, sono disponibili QUI  https://www.fotoforgo.com/foto-giro-agro-pontino-2023/

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

ROSSI

Trovarelli Fabrizio – Bike Lab – Team Astolfi Cellini Angelo – Team Nardecchia Montini Gabrieli Marco – Bike Lab – Team Astolfi Pantoni Manuel – Asd Center Bike Menegon Alessandro – Asd Veloteam Latina

BLU

Madaluni Luca – Asd Terracina Cycling Cardinale Ugo – Asd Peloso Team Tribuzio Marco – Asd Il Gatto E La Volpe Faraone Stefano – Asd Anzio Bike Raponi Enrico – Asd Emme 2 Erre

VERDI

Alviti Igino – Asd Center Bike Bonesi Marco – Asd Nettuno Flumeri Mauro – Asd Ciampino Bike Pannozzo Luca – Asd Terracina Cycling Chinellato Ernesto – Asd Veloteam Latina

GIALLI

Missimei Fabrizio – Asd Center Bike Campion Giovanni – Team Morichini Campion Ciani Giuseppe – Asd Peloso Team Sambucci Sandro – Asd Terracina Cycling Cassetta Simone – Asd Center Bike

NERI