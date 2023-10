Giro dell’Agro Pontino, oltre cento al via della quindicesima tappa

Domenica 1 ottobre si è svolta la gara ciclistica numero quindici del “Giro dell’Agro Pontino” Opes, con oltre 100 partecipanti al via. Si tratta del II Trofeo Andrea Maceroni, realizzato sotto l’organizzazione dell’asd Sportland sulle strade del Consorzio Mazzocchio II Comune di Pontinia.

“Ottimo l’impegno dell’Asd Sportland con a capo Dario Pichi, che dopo lo spostamento della sede della gara per motivi burocratici è riuscito ad organizzare in tempi strettissimi una gara degna di nota” – commenta la Commissione Ciclistica Opes.

Il gruppo si è di nuovo cimentato nel circuito di Mazzocchio ben predisposto dalla società organizzatrice ASD SPORTLAND di Dario Pichi e dal Direttore di Gara Lorenzo Quattrini. Nella prima partenza vi era il timore di rivedere la gara fotocopia della 13^ tappa, quindi fino all’ottavo giro molteplici attacchi da parte di tutte le società con l’intenzione di portare via una fuga, ma nessun tentativo andava oltre i dieci secondi di vantaggio. Solo all’ottavo giro un tentativo rilevante con i seguenti nomi: Orlacchio Antonio, Rossi Fabrizio, Menegon Alessandro, Del Signore Fabrizio, Garofalo Massimo, Corsetti Dario, ma la scuderia dell’asd USC Team Nardecchia Montini, in un giro ricuciva lo svantaggio. All’ultimo giro un tentativo solitario di Tiberi Alessandro asd terracina Cycling, spaventava il gruppo che solo ai 400 metri dall’arrivo riusciva a colmare il distacco, portando Rinicella Giovanni asd USC Team Nardecchia Montini a vincere la gara su Bragazzi Davide secondo e Menegon Alessandro terzo, entrambi dell’asd Veloteam Latina.

In seconda partenza inizia la gara con attacco “pronti e via” di Alviti Igino che riusciva a completare un giro da solo. Ma il gruppo guardingo non lasciava spazio e non lasciava spazio neanche ad altri timidi attacchi, fino al quarto giro dove due portacolori dell’asd Peloso Team, Di Mario Salvatore e Dandini Arturo, ricoprivano la carica di battistrada per ben tre giri. Ma le varie squadre mancanti in fuga si organizzavano e con uomini come Di Magno Fernando, Paolo Coccoluto, Linari Umberto, azzeravano il vantaggio dei due. Sul rettilineo finale si presentava il gruppo a ranghi compatti ed il più veloce risultava Bonesi Marco della asd Nettuno che beffava un ottimo secondo Sarrecchia Gianluca asd Drago On Bike e Coccoluto Paolo asd Fiormonti Team.

Vediamo i primi cinque piazzamenti in ordine di arrivo.

Rossi

Rinicella Giovanni – Team Nardecchia Montini Menegon Alessandro – Asd Veloteam Latina Pantoni Manuel – Asd Center Bike Di Tolve Bruno – Asd Anzio Bike Del Signore Fabrizio – Asd Anzio Bike

Blu

Bragazzi Davide – Asd Veloteam Latina Cavaricci Daniele – Bike Lab – Team Astolfi Rosati Piero – Bike Lab – Team Astolfi Cardinale Ugo – Asd Peloso Team Marchionne Roberto – Team Nardecchia Montini

Gialli

Panzetta Renzo – Team Morichini Campion Violetta Alessandro – Asd Peloso Team Campion Giovanni – Team Morichini Campion De Grandis Andrea – Asd Veloteam Latina Sambucci Sandro – Asd Terracina Cycling

Verdi

Bonesi Marco – Asd Nettuno Sarrecchia Gianluca – Asd Drago On Bike Pietrosanti Fabio – Asd Center Bike Caronti Federico – Asd Nettuno Alviti Igino – Asd Center Bike

Neri