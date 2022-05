Giro dell’Agro Pontino Opes, al Fiormonti trionfano Trovarelli e Battisti

Domenica 15 maggio si è svolto il Secondo Trofeo Fulvio Fiormonti curato dal Fiormonti Team, valevole come nona tappa del calendario ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”.

“Una domenica di festa, attraverso i paesi che sanno farti sentire il calore del tifo, apprezzando quanto organizzato – dichiarano dalla Commissione Ciclistica Opes – Questo è ciò che è accaduto al II° Trofeo Fulvio Fiormonti in quel di Priverno. Fiormonti, altra famiglia storica del ciclismo pontino, ben indirizzata e guidata dal responsabile Angelo Impemba, ha saputo tener testa alle aspettative, organizzando una gara bella, dura, sicura e ricca di premi. La presenza alla premiazione dell’intera Famiglia Fiormonti, del sindaco di Priverno Annamaria Bilancia e dell’assessore allo sport di Priverno Luigina Vellucci, ha saputo impreziosire ancor di più questo l’evento, che si proietta verso il futuro carico di entusiasmo”.

Prima Partenza

Sulla Regionale 156 dei Monti Lepini, dopo aver affrontato in andatura turistica la prima discesa, veniva data la partenza ufficiale. Il primo vero tentativo di fuga si creava alla seconda scalata dello strappo di Priverno con 7 atleti: Stamegna, Santoro, Cellini, Impemba, Comini, Iale, Rossi. Ma il primo inseguimento del Team Paco, “Live Motive” della giornata, riportava tutti in gruppo. La successiva scalata vedeva altri 10 uomini avvantaggiarsi: Quattrini, Piersanti, Cammisola, Madaluni, Trovarelli, Iale, Cartolano, Pantoni, Bencivenga, Di Prospero. Ma il secondo inseguimento del Team Paco, annullava il vantaggio. La pianura successiva ispirava altri due atleti: Montini e Ranaldi che presto venivano raggiunti da Pantoni, Cammisola, Trovarelli, trovando il giusto accordo per andare via. Ma il terzo inseguimento del Team Paco risultava ancora una volta ben strutturato e portava il gruppo compatto sotto l’inizio dello strappo per l’ultima scalata. Una forte accelerazione, ai 300 metri dall’arrivo, portava Fabrizio Trovarelli a tagliare il traguardo, quasi per distacco, su Mattia Polidori e Casconi Paolo.

Seconda Partenza

Gara combattuta sin dai primi chilometri, atleti senza nessuna paura delle 8 tornate, affrontavano lo strappo ogni volta ad alta andatura. Ma la discesa riusciva ogni volta a riportare ordine e compattezza nelle file del gruppo. Quattrini, Leggeri, Cassetta, Serafini, Bonesi, tra i più attivi. Il penultimo giro lanciava in fuga 5 uomini: Cassetta, Rossi, Campion, Trunfio e Battisti, capaci di trovare subito il giusto accordo e presentarsi all’ultima scalata per giocarsi la vittoria finale. Una progressione potente e veloce sull’erta finale, vedeva Battisti Gianluca, prevalere su Campion Giovanni e Rossi Dino.

Prossima gara, domenica 29 maggio con l’asd Sportland.

Tutte le foto ufficiali del Giro dell’Agro Pontino sono a cura di Foto4Go e sono consultabili QUI

Restate aggiornati seguendo i canali dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

Rossi

Trovarelli Fabrizio Bike Lab – Team Astolfi

Polidori Mattia – Team Fiormonti

Quattrini Luca – Team Fiormonti

Pantoni Manuel -Asd Center Bike

Cammisola Vincenzo – Asd Terracina Cycling

Verdi

Battisti Gianluca -Team Nardecchia Montini

Testa Roberto -Asd Ciclistica Latina

Corbi Marco – Bike Lab – Team Astolfi

Caronti Federico – Asd Nettuno

Negri Stefano – Asd Drago On Bike

Gialli

Campion Giovanni – Team Morichini Campion

Rossi Dino – Asd Veloteam Latina

Trunfio Pietro – Team Morichini Campion

Cassetta Simone – Asd Ciclistica Latina

Pezza Marco – Team Nardecchia Montini

Blu

Casconi Paolo – Asd Paco Team

Soldi Giuseppe – Asd Veloteam Latina

Di Prospero Enzo – Team Nardecchia Montini

Madaluni Luca – Asd Terracina Cycling

Piersanti Claudio – Team Fiormonti

Neri