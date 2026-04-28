Giro dell’Agro Pontino Opes, l’ottava tappa con il Gatto e la Volpe

Domenica 3 maggio 2026 andrà in scena l’ottava tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, sotto l’organizzazione della ASD Il Gatto e la Volpe.

La gara, denominata “8° Trofeo ASD Il Gatto e la Volpe” è un appuntamento ormai atteso dagli appassionati di ciclismo e vedrà il ritrovo dei partecipanti alle ore 7:00 presso il Bar San Paolo, in località Mazzocchio, nel comune di Pontinia, in provincia di Latina.

La partenza è prevista per le ore 9:00, con un percorso che si svilupperà lungo la strada longitudinale A e la strada trasversale A, per poi tornare nuovamente sulla longitudinale A. I ciclisti dovranno affrontare un totale di 10 giri, per una distanza complessiva di circa 70 chilometri. Per quanto riguarda la classifica, è previsto un punto di penalità da scalare.

“Il percorso scelto dell’ottava tappa di calendario è quello ormai collaudato di Mazzocchio – commenta la Commissione Ciclistica Opes – apprezzato per la sua ampiezza e per l’assenza di buche e traffico, caratteristiche che lo rendono particolarmente sicuro e ideale per una competizione ciclistica. Proprio la sicurezza degli atleti è stata al centro della scelta degli organizzatori dell’ASD Il Gatto e la Volpe, guidata dal presidente Luca Ceci e dal vicepresidente Andrea Pagliaroli, che hanno puntato su un tracciato capace di garantire il massimo della sicurezza senza rinunciare al divertimento, offrendo così ai corridori una prova impegnativa ma allo stesso tempo piacevole”.

Sarà dunque una giornata di sport all’insegna della passione, della competizione e della condivisione, in cui ogni atleta avrà l’occasione di mettersi alla prova e dare il meglio di sé. Gli occhi saranno puntati sulla strada, ma anche sullo spirito di squadra e sulla determinazione che rendono il ciclismo uno sport unico. Non resta che attendere il via per vivere un’altra entusiasmante tappa del circuito.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com