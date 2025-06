Giro dell’Agro Pontino OPES, torna il Memorial Marta Raponi

Si prepara un’altra emozionante tappa del Giro dell’Agro Pontino OPES, la dodicesima di calendario, che quest’anno torna a celebrare il II Memorial Marta Raponi. Una manifestazione che, dopo il grande successo dello scorso anno, si ripropone con entusiasmo e voglia di rivivere le emozioni di una competizione nel territorio di Nettuno.

Organizzata dall’ASD F.lli Dell’Aguzzo, la gara si svolgerà domenica 15 giugno, con un ritrovo fissato alle ore 7:00 presso il bar Il Gazebo in via Cadolino 96, Nettuno. La partenza ufficiale è prevista per le ore 8:30, dando il via a un percorso di circa 70 km che attraverserà alcune delle strade più suggestive dell’area, tra cui via Cadolino, via dell’Alberone, SP 23b, via Nettuno Velletri SP87b, e nuovamente via Cadolino.

“Si replica dopo l’eccezionale evento dello scorso anno che, dopo tanti anni riportava tra le strade di Nettuno una competizione ciclistica – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Anche quest’anno si correrà il secondo Memorial dedicato a Marta Raponi, zia degli organizzatori Giovanni e Marco che desiderano mantenere vivo il ricordo di questa stimata figura attraverso questa gara dedicata”.

I ciclisti affronteranno un circuito di circa 9 giri, per un totale di circa 70 km. La gara è pensata per mettere alla prova le capacità degli atleti, con punti da scalare previsti durante il percorso, per un totale di 3 punti.

Non mancate all’appuntamento con il ciclismo e con la memoria: ci vediamo a Nettuno il 15 giugno per vivere insieme un altro emozionante capitolo del Giro dell’Agro Pontino OPES! Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.