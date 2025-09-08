Giro dell’Agro Pontino, Paletti e Savoia vincono il Memorial Luccone

Grande giornata di sport a Sezze dove domenica 7 settembre andava in scena la diciassettesima tappa del Giro dell’Agro Pontino 2025. Un successo per il Memorial Luccone, dedicato alla memoria di Gianfranco e Angelo, che ha dato il via alla ripresa di corse del circuito dopo la pausa estiva.

“I padroni di casa del Team Nardecchia Montini coordinati dal duo Montini Stefano e Nardecchia Cristian – commenta la Commissione Ciclistica Opes – sono stati eccezionali nel preparare al meglio ogni minimo dettaglio e sono stati ripagati con una grande partecipazione di corridori”.

Prima partenza

Gara molto controllata, tutte le squadre a sorvegliare per non lasciar andare via nessuno con molti atleti interessati al traguardo volante posto al terzo giro. Ad avere la meglio con un’azione a sorpresa è Vittorio Zangara che beffava i concorrenti. Il gruppo proseguiva così con qualche azione sporadica fino ai piedi della salita dove gli scalatori facevano selezione. All’arrivo giungeva solitario Mattia Paletti, bissando il successo dello scorso anno.

Classifiche categoria rossi: primo Paletti Mattia del Pirata Cosmental Vangi Sama Ricambi, secondo Ciminelli Marco della Asd Ifi Bike e terzo Di Sano Alfredo della Asd Emme Due Erre.

Categoria gialli: primo Calvano Marco della Asd Un Giro In Meno, secondo Riggi Pierfrancesco della Asd Bike Racing Gioppy e terzo Corsi Ivan della UC Paliano.

Seconda partenza

Partenza con velocità abbastanza contenuta sia per l’attesa della salita finale che i corridori hanno dovuto affrontare per arrivare all’arrivo, sia per il traguardo volante posto al terzo giro e che faceva gola ai tanti velocisti presenti. Alla fine ad avere la meglio sul traguardo volante, con un’azione che ha sorpreso appunto i velocisti, è stato Claudio Piersanti. La gara prosegue poi a gruppo compatto fino ai piedi della salita, dove si formava un gruppetto di scalatori pronti a darsi battaglia. Al traguardo si presentava da solo Alessandro Savoia che aveva la meglio su un combattivo Enzo Di Prospero, giunto secondo.

Categoria Verdi: primo Bevelacqua Angelo della Asd Un Giro In Meno, secondo Pezza Marco del Team Nardecchia Montini e terzo Pacitti Alessandro della UC Paliano.

Categoria Blu: primo Savoia Alessandro della Asd Emme Due Erre, secondo Di Prospero Enzo e terzo Piersanti Claudio della Asd Fiormonti Team.

Categoria Neri: primo Carpentieri Terenzio della Asd Ifi Bike, secondo Serafini Alberto della Asd Center Bike e terzo Leggeri Giorgio del Team Nardecchia Montini.

