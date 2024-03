Giro dell’Agro Pontino, Pantoni e Maggi vincono la prima tappa

Il Giro dell’Agro Pontino ha aperto la stagione ciclistica 2024 la scorsa domenica 3 marzo in quel di Borgo Santa Maria, con il V Trofeo asd Nettuno per un totale di 70 km di tracciato.

“L’Asd Nettuno è stata come sempre all’altezza della situazione – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Ha dato il via alla stagione 2024 con la solita garanzia di successo sia come partenti, che come organizzazione su un circuito ormai collaudato da anni con strade larghe e ben asfaltate. Per questa gara – proseguono – è stato rispettato un minuto di silenzio per il nostro amato Alberto Borgognoni, ideatore di tutto il circuito e da poco scomparso ed anche per il ciclista di Terracina, Riccardo Giorgi, investito mentre si allenava. I nostri complimenti – concludono – al presidente Fabrizio Riggi ed al suo staff per l’impegno che mostrano tutti gli anni”.

Vediamo cosa è accaduto in sede di gara nelle consuete due partenze che dividono tutti i rispettivi partecipanti.

1^ partenza

La prima partenza è stata caratterizzata da un ritmo alto, il vento fortissimo l’alta velocità e il controllo tra i corridori non ha permesso fughe significative ed il plotone si è presentato compatto all’arrivo cosi la vittoria si è decisa in volata. Degno di nota solo un attacco al quarto giro promosso dai due atleti del Veloteam Latina, Cristiano Fanton e Davide Bragazzi insieme ad altri 2 atleti. Al settimo giro provano ad anticipare la volata due atleti Luigi Serangeli della Maximo-Bikelab ed Enzo Di Prospero del Team Nardecchia Montini, fanno un giro intero ma poi vengono risucchiati dal gruppo all’ultimo giro, quindi volata a ranghi compatti che vedeva la vittoria di Manuel Pantoni della Asd Center Bike su Alessandro Iori della Asd Anzio Bike. Giungeva terzo Giovanni Dell’Aguzzo della ASD F.lli Dell’aguzzo.

Classifiche prima partenza – primi 3 di categoria

Rossi

Pantoni Manuel della Asd Center Bike Dell’aguzzo Giovanni della Asd F.lli Dell’aguzzo Cecchetti Gabriele della Asd Ifi Bike

Gialli

Menegon Alessandro della Asd Anzio Bike Gabrieli Marco della Maximo Bike Lab Cavaricci Daniele della Maximo Bike Lab

Celesti

Iori Alessandro della Asd Anzio Bike Soldi Giuseppe della Asd Veloteam Latina Rosi Marco della Asd Anzio Bike

2^ partenza

Gara velocissima e tiratissima fin dai primi metri con continui attacchi da parte dei corridori più attesi e titolati. Al secondo giro esce prepotentemente dal gruppo Piersanti Claudio della Fiormonti Team, prende un ampio distacco e va solitario per 5 giri fino a che partono al contrattacco un drappello di 18 unità che si staccano dal restante gruppo e si avvicinano al Piersanti sempre in solitaria. I 18 uomini hanno vita facile perché è assortito e tutte le squadre sono ben rappresentate, quindi il gruppo rimane sornione e lascia prendere vita alla fuga. Da questo drappello di 18 uomini escono con l’intento di ricucire il gap con il battistrata. Tre atleti Maggi Angelo della Veloteam Latina, De Carolis Giovanni della Asd Emme Due Erre e Bacchetta Vincenzo della Polisportiva Etrusca che riescono ad agganciare il fuggitivo e proseguono di comune accordo sino alla fine dove poi disputano una volata a 4 dove a spuntarla è Angelo Maggi su De Carolis Giovanni; termina terzo Piersanti Claudio.

Classifiche seconda partenza – primi 3 di categoria

Verdi

De Carolis Giovanni della Asd Emme Due Erre Barcellan Marco della Asd Ciampino Bike Lombardi Roberto della Asd Sgauzzoni

Blu

Maggi Angelo della Asd Veloteam Latina Piersanti Claudio della Fiormonti Team Bacchetta Vincenzo della Polisportiva Etrusca

Neri

Tartaglia Massimo della Team Morichini Campion Carpentieri Terenzio della Asd Ifi Bike Campagna Luigi della asd Drago On Bike

Appuntamento con la 2^ tappa, domenica 17 marzo in compagnia della Asd Peloso Team che porterà il plotone a Latina su un circuito inedito in via del Lido. Per non perdere tutti gli aggiornamenti è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.