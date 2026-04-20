Giro dell’Agro Pontino, Patruno e Mancini vincono il XVIII Trofeo IFI Bike

Domenica 19 Aprile 2026 si è svolta a Pontinia la 5^ tappa del Giro dell’Agro Pontino 2026 valevole per il XVIII Trofeo IFI Bike. Trionfano Patruno in prima partenza e Mancini in secondo avvio.

“È andata in scena a Mazzocchio, frazione del comune di Pontinia, la quinta tappa del Giro dell’Agro Pontino, in una bella giornata con clima piacevole e con tantissimi partecipanti – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio per la prematura scomparsa dell’amico ex professionista Franco Conti, papà dell’attuale professionista Valerio Conti. Ci teniamo a ringraziare pubblicamente il comune di Pontinia, la polizia locale ed il consorzio industriale di Mazzocchio per la costante disponibilità e collaborazione verso il circuito”.

1^ partenza

Plotone sempre compatto fino a due giri dal termine, quando un gruppetto composto da sei atleti prendeva vantaggio con un’azione decisa che mirava all’arrivo finale. Ma a pochi chilometri dal traguardo, veniva annullata l’azione compattando di nuovo il gruppo e si giungeva così all’arrivo.

Le classifiche: Categoria rossi – primo Rossi Federico asd il Gatto e la Volpe, secondo Pomenti Marco asd Un Giro In Meno e terzo Cocco Giovanni asd Velo Team Latina. Categoria gialli – primo Patruno Renato della Maximo Bike Lab Team Astolfi, secondo Cecconi Matteo della Ifi Bike e terzo Di Sano Alfredo della asd Anzio Bike. Categoria azzurri – primo Bragazzi Davide della asd Velo Team Latina, secondo Cavaricci Daniele del Pirata Sama Ricambi e terzo De Cicco Gennaro della asd Velo Team Latina.

2^ partenza

Gara sempre sotto controllo da parte dei tanti team partecipanti, numerosi i tentativi di fuga ma senza successo, la gara si è giocata in volata a gruppo compatto.

Le classifiche: Categoria verdi – primo Faraone Stefano della asd Anzio Bike , secondo Battisti Gianluca del team Nardecchia Montini e terzo Bonesi Marco della Asd Nettuno. Categoria blu – primo Mancini Pierluigi della MB Lazio Ecoliri, secondo Cancanelli Mario della MB Lazio Ecoliri e terzo Soldi Giuseppe della asd Velo Team Latina. Categoria neri – primo Lauri Natale della asd Peloso Team, secondo Gasparini Massimo del Team Morichini Campion e terzo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion.

Il prossimo appuntamento si terrà con doppia tappa: la sesta di calendario è venerdì 24 aprile con la asd Etrusca Terenzi a Roma, mentre la settima con la Maximo Bike Lab Team Astolfi a Frasso domenica 26 aprile.

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