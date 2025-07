Giro dell’Agro Pontino, Patruno e Soldi conquistano la 14esima tappa

Successo per la 14esima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2025, andata in scena domenica 29 giugno 2025.

“Una giornata eccezionalmente calda ha fatto da cornice a questa 14esima tappa organizzata dal team romano della Maximo Bike-Lab Team Astolfi – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Tutto si è svolto nel migliore dei modi ed i ciclisti presenti si sono dati battaglia senza esclusione di colpi. A trionfare è stato ancora una volta lo sport”.

Prima partenza

Gara molto nervosa, una giornata caldissima e leggermente ventilata, metteva subito alla prova i ragazzi. Al secondo giro si formava una fuga con quattordici elementi ben assortiti. Rappresentate tutte o quasi le squadre in gara e così riuscivano ad acquisire vantaggio e ad arrivare all’arrivo. Ai meno tre km un’azione solitaria di Patruno Renato della Maximo Bike–Lab Team Astolfi, squadra organizzatrice, riusciva a sorprendere tutti i fuggitivi e a presentarsi in solitaria al traguardo. Secondo un ottimo Marco Dell’Aguzzo.

Classifiche categoria rossi: primo Patruno Renato della Maximo Bike – Lab Team Astolfi, secondo Dell’Aguzzo Marco della Asd F.lli Dell’Aguzzo e terzo Cartolano Domenico della Maximo Bike-Lab Team Astolfi. Categoria gialli: primo Cavaricci Daniele del Pirata Cosmental Vangi Sama Ricambi, secondo De Cicco Rino della Asd Drago On Bike e terzo Benedetti Marco della Asd Ifi Bike.

Seconda partenza

Partenza inizialmente sorniona per poi scatenarsi a metà gara con una fuga che vedeva all’attacco alcuni atleti tra cui Di Magno Fernando, Faraone Stefano, D’Ercole Mauro, Pietrobono Dino, Rossi Fabrizio, Pezza Marco, Lauri Natale e Alteri Massimo. Gli otto purtroppo non riuscivano a portare a termine la fuga e venivano ripresi dal gruppo scatenato all’inseguimento. Così si giungeva all’arrivo con una volata in cui aveva la meglio Peppe Soldi della asd Veloteam Latina.

Categoria Verdi: primo D’Ercole Mauro della Asd Nettuno, secondo Pezza Marco del Team Nardecchia Montini e terzo Rossi Fabrizio della Asd Center Bike. Categoria Blu: primo Soldi Giuseppe della Asd Veloteam Latina, secondo Gabrielli Stefano della UC Paliano e terzo Campion Giovanni del Team Morichini Campion. Categoria Neri: primo Alteri Massimo del Team Morichini Campion, secondo Monti Paolo della Asd Veloteam Latina e terzo Bondani Marco del Team Morichini Campion.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com. Tutte le foto a cura di Foto4Go sono disponibili qui