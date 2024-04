Giro dell’Agro Pontino, primo maggio in sella a Monticchio

La giornata di festa del primo maggio farà da cornice all’ottava tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes. Altra gara infrasettimanale dunque che porterà in sella il plotone di ciclisti per le strade di Sermoneta, in località Monticchio.

Ad organizzare stavolta è la Veloteam Latina. “Si disputerà approfittando della festa del primo maggio che capita di mercoledì – commenta commissione ciclistica Opes – L’ottava tappa del Giro dell’Agro Pontino 2024 è organizzata dalla asd Veloteam Latina con il suo presidente Antonio Orlacchio. La macchina organizzativa è pronta per far si che tutto proceda nel migliore dei modi. Il percorso è molto suggestivo e si presta ad arrivi in fuga, vedremo quello che accadrà”.

Il ritrovo è alle ore 7:30 presso il bar la Torre di Sermoneta – località Monticchio. La partenza è alle ore 9.00 dal bar La torre.

Percorso: Strada Provinciale Monticchio, Via Murillo II, Via Tufette, Via Della Catena, Strada Consolare (già Via Roma Vecchia), Strada Provinciale Monticchio, arrivo 200 metri prima dell’incrocio di Via Sambuco.

Gli atleti dovranno cimentarsi in sei giri prima di arrivare al traguardo dopo circa 70 km.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.