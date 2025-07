Giro dell’Agro Pontino, pronta la Notturna Città di Nettuno

Ultima gara prima della pausa estiva, la sedicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes è la 1^ Notturna Città di Nettuno. L’evento si svolgerà sotto l’organizzazione della Asd Emme 2 Erre martedì 29 luglio 2025.

Una corsa che si svolgerà sotto le luci della sera, offrendo un’atmosfera unica e suggestiva che arricchirà l’esperienza di atleti e spettatori, un’occasione speciale per favorire l’incontro tra sportivi, appassionati e cittadini. La scelta di svolgere la tappa di notte aggiunge un elemento di fascino e adrenalina, rendendo questa competizione ancora più emozionante e coinvolgente.

“Dopo diversi anni si ritorna con una gara suggestiva e che preannuncia spettacolo – commenta la Commissione Ciclistica Opes – La Notturna, gara a circuito cittadino di poco più di un chilometro, ha come particolarità lo svolgimento al tramonto. Si svolgerà con le partenze divise tra le cinque categorie presenti nel torneo del Giro dell’Agro Pontino, ovvero Rossi, Gialli, Verdi, Blu e Neri. Partirà una categoria per volta e terminata la gara partirà poi la categoria successiva. Nell’occasione saranno anche assegnate le maglie speciali Giro dell’Agro Pontino Night fornite dallo sponsor LBW, per premiare i cinque vincitori”.

Occhi puntati su questa tappa, che si preannuncia come uno degli eventi più attesi del Giro dell’Agro Pontino Opes, dove i vincitori saranno omaggiati della maglia dedicata al giro by night. Il ritrovo è per le ore 18 presso Piazza Cesare Battisti, Nettuno (RM), con partenza alle ore 19:30. Il percorso è suddiviso tra le strade Via Giacomo Matteotti, Via Amerigo Vespucci, Via Giacomo Matteotti e saranno 20 i giri da totalizzare per arrivare ai circa 25 km di tracciato previsto. La gara scalerà nr. 5 punti.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com