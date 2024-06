Giro dell’Agro Pontino, pronto il memorial Fiormonti a Priverno

Il Giro Dell’Agro Pontino presenta l’ultima tappa prima della pausa estiva in programma domenica 23 giugno 2024. Si correrà il IV Memorial Fulvio Fiormonti, a Priverno, sotto l’organizzazione della Asd Fiormonti Team, tappa numero tredici del circuito ciclistico Opes.

“Siamo pronti per l’ultima tappa prima della pausa estiva sotto l’organizzazione della blasonata Asd Fiormonti Team, da sempre presente nel nostro circuito – commenta la Commissione Ciclistica Opes – La gara si svolgerà su uno dei percorsi più duri e selettivi e complice l’arrivo dell’estate sarà sicuramente una gara combattuta e spettacolare, dove potranno emergere solamente i più in forma del momento”.

Il ritrovo è fissato presso il parcheggio del supermercato iN’s in via Prof. Antonio Caradonna alle ore 7.30. Start alle 9 e pronti lungo il percorso che interesserà le seguenti vie: partenza da via Madonna delle Grazie altezza civico 15, via Salvo D’Acquisto, via Torretta Rocchigiana, SS 156, via Madonna delle Grazie.

Gli atleti dovranno totalizzare ben otto giri per un totale di circa 65 km prima di poter tagliare il traguardo.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.