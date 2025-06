Giro dell’Agro Pontino, pronto il Trofeo Maximo Bike-Lab Team Astolfi

In arrivo il Trofeo Maximo Bike-Lab Team Astolfi, la 14° tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. La gara che si terrà domenica 29 giugno 2025 sotto l’organizzazione dell’omonima società Maximo Bike-Lab Team Astolfi.

“Si prosegue con la tappa numero quattordici del circuito ciclistico Giro dell’Agro Pontino con la gara organizzata dalla società romana della Maximo Bike Lab Team Astolfi – commenta la Commissione Ciclistica Opes – in un circuito ormai diventato popolare tra i corridori in quel di Doganella Di Ninfa, con arrivo in cima ad uno strappo impegnativo. Sarà sicuramente un altro giorno di grande sport.”

Il ritrovo dei partecipanti avrà luogo presso il Bar Bandelloni, a Doganella di Ninfa, a partire dalle ore 7:00. La partenza ufficiale è prevista alle ore 8:30 con un percorso che partirà da Doganella di Ninfa, si proseguirà per via Ninfina II, via Armellini, via Castellone, via Alessandro III, via Corana e di nuovo Doganella di Ninfa, con ritorno in via Alessandro III nei pressi dell’agriturismo “La Cantina”.

La gara prevede 8 giri, per un totale di 70 km circa e scalerà 3 punti.

Ricordiamo che al termine di questa gara seguiranno un paio di settimane di riposo, per poi disputare il 13 luglio il campionato Regionale OPES che si terrà a Nettuno, organizzato dalla Asd Fratelli Dell’Aguzzo.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com