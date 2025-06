Giro dell’Agro Pontino, Rinicella e Di Magno vincono il Memorial Andrea Maceroni

Domenica 22 giugno 2025 si è chiusa la tappa numero tredici del Giro dell’Agro Pontino con il Memorial Andrea Maceroni. A trionfare in prima partenza è stato Giovanni Rinicella della Asd Bike Racing Gioppy ed in secondo avvio Roberto Di Magno della Asd Drago On Bike.

“Conclusa la tredicesima tappa svolta a Casalazzara, una frazione di Ardea – commenta la Commissione Ciclistica Opes – gara organizzata dalla Asd Bike Racing Gioppy del presidente Giovanni Rinicella e Memorial di Andrea Maceroni dove i familiari hanno onorato in prima persona la gara partecipando vivamente anche alla premiazione. Circuito molto bello e selettivo che ha messo a dura prova i partecipanti.”

Gara all’insegna degli attacchi, complice il circuito molto selettivo, primo giro subito un attacco di due atleti Matteo Fiorentini della Ifi Bike e Patruno Renato della Maximo Bike-Lab, ma la squadra di casa capitanata da Giovanni Rinicella prontamente ricuciva il gap, partiva poi una seconda fuga composta da cinque atleti ma anch’essa veniva neutralizzata, ultimo giro altro attacco composto da Rinecella, Fiorentini, Trovarelli e Cartolano. Ma il gruppo chiudeva di nuovo, così si arrivava all’arrivo dove ai meno 1 km la Asd Bike Racing Gioppy si metteva in testa formando il treno per il suo capitano, arrivati ai meno 400 metri tentava di sorprendere il gruppo Ugo Cardinale della Asd Drago On Bike, ma rinveniva forte Giovanni Rinicella che tagliava per primo il traguardo su Cabreros della AS Dilettantistica Cicli Petta e terzo Cardinale. Al secondo giro era posto un traguardo volante vinto da Giovanni Lucarelli della Asd Ifi Bike.

Classifiche – Categoria rossi: primo Rinicella Giovanni della Asd Bike Racing Gioppy, secondo Cabreros John Mar Dione della Asd Dilettantistica Cicli Petta e terzo Caferi Marco del Team Morichini Campion. Categoria gialli: primo Cardinale Ugo della Asd Drago On Bike, secondo Serangeli Luigi della Asd Center Bike e terzo Fiore Alessandro della Uc Paliano.

Seconda partenza caratterizzata da attacchi con l’intento di andare in fuga, subito al primo giro si formava un drappello di 10 atleti che prendeva un buon vantaggio sul gruppo che tentava di richiudere ma senza successo. Al secondo giro un contrattacco formato da sette atleti Gianluca Sarrecchia e Roberto Di Magno della Asd Drago On Bike, Stefano Faraone della Asd Anzio Bike, Orlando Battisti e Natale Lauri della Asd Peloso Team, Fabrizio Rossi della Asd Center Bike e Marco Bondani del Team Morichini Campion, i sette trovavano subito un buon accordo e riuscivano ad agganciarsi così al drappello di testa arrivando all’ultimo giro a giocarsi la vittoria finale che andava a Roberto Di Magno seguito da un ottimo Orlando Battisti giunto secondo. Il traguardo volante posto al secondo giro veniva vinto da Alessandro Lombardi della Asd Drago On Bike.

Classifiche – Categoria Verdi: primo Rossi Fabrizio della Asd Center Bike, secondo Pacitti Alessandro della UC Paliano e terzo Calvano Angelo della Asd Un Giro In Meno. Categoria Blu: primo Di Magno Roberto della Asd Drago On Bike, secondo Battisti Orlando della Asd Peloso Team e terzo Dandini Arturo della Asd Center Bike. Categoria Neri: primo Bondani Marco del Team Morichini Campion, secondo Leggeri Giorgio del Team Nardecchia Montini e terzo Di Mario Salvatore della Asd Peloso Team.

La prossima gara si disputerà il 29 giugno a Doganella di Ninfa, sotto l'organizzazione della Asd Maximo Bike Lab Team Astolfi.