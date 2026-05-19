Giro dell’Agro Pontino, Rinicella e Faraone sul podio a Monticchio

Sabato 16 maggio è andata in scena a Monticchio, la decima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2026. A trionfare in prima partenza è stato Giovanni Rinicella dell’ASD Bike Racing Gioppy, mentre in secondo avvio Faraone Stefano dell’ASD Anzio Bike.

“La tappa si è disputata in un sabato pomeriggio con tempo inizialmente incerto – commenta la Commissione Ciclistica Opes – ma che poi ha sorriso ai partecipanti risparmiando loro la minaccia di pioggia iniziale. Il fortissimo vento- sottolineano- ha condizionato molto tutta la gara”.

La prima gara si è sviluppata su ritmi molto elevati ed è stata molto nervosa fin dalle prime battute, con numerosi tentativi di fuga. Quelle da segnalare sono principalmente tre: la prima con protagonisti Rinicella Giovanni, Orlacchio Antonio e Cartolano Domenico; la seconda con Rinicella Giovanni, Patruno Renato, Cellini Angelo e Farina Marco; e la terza composta da Cecconi Matteo, Riggi Pierfrancesco e Saccucci Francesco. Tutte le fughe venivano riprese dal gruppo e così si arrivava alla volata finale, anticipata da Rinicella Giovanni della ASD Bike Racing Gioppy, che sorprendeva il gruppo precedendolo di qualche metro.

Classifiche 1ª partenza – Categoria rossi : 1° Fiorito Gabriele (Ifi Bike), 2° Rossi Federico (ASD il Gatto e la Volpe) e 3° Tonietti Lorenzo (ASD Etrusca Terenzi), Categoria gialli : 1° Rinicella Giovanni (ASD Bike Racing Gioppy), 2° Cecconi Matteo (Ifi Bike), e 3° Farina Marco (MB Lazio Ecoliri),Categoria azzurri : 1° D’Ammassa Federico (MB Lazio Ecoliri) , 2° Delle Fontane Damiano (asd Fiormonti Team) e 3° Riggi Pierfrancesco (ASD Bike Racing Gioppy).

La seconda partenza è stata una gara resa molto dura dal forte vento, molto combattuta e caratterizzata da continui attacchi. Tra i più attivi da segnalare i corridori Fraiegari Massimiliano, Piersanti Claudio, Faraone Stefano, Maggi Angelo e Maggioli Roberto. Buon lavoro di contenimento anche da parte di Zangara Vittorio e Mancini Pierluigi. Anche qui gruppo compatto per l’arrivo finale, che veniva anticipato da una bella azione di Faraone Stefano che si involava così all’arrivo, precedendo il gruppo.

Classifiche 2ª partenza – Categoria verdi : 1° Faraone Stefano (ASD Anzio Bike), 2° Zangara Vittorio (ASD Fiormonti Team) e 3° Pannozzo Luca (ASD Veloteam Latina). Categoria blu: 1° Soldi Giuseppe (Asd Velo team Latina) , 2° Di Magno Fernando (Asd Drago On Bike) e 3° Cancanelli Roberto (MB Lazio ecoliri), Categoria neri: 1° Fraiegari Massimiliano (ASD Fiormonti Team) , 2° Bacchetta Vincenzo (Asd Peloso Team) e 3° Campagna Luigi (Team Nardecchia Montini).

L’attenzione ora si sposta sulla prossima tappa: l’11° appuntamento è in programma domenica 24 maggio, con l’organizzazione affidata all’ASD Center Bike, pronta a dare continuità a un evento che sta appassionando sempre più partecipanti e pubblico.

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