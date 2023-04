Giro dell’Agro Pontino, Rinicella e Tartaglia vincono il trofeo Emme2Erre

Si conclude con successo e partecipazione la quinta tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, denominata Trofeo ASD Emme2Erre, svoltasi a Doganella sotto l’organizzazione dell’omonima società.

Dopo ben 70 chilometri, ad avere la meglio sul gruppo sono stati in prima partenza Giovanni Rinicella e Massimo Tartaglia in seconda partenza, entrambi appartenenti al Nardecchia Montini Team.

“La fiducia riposta nella nuova associazione 2023 Emme2Erre è stata ripagata – commentano dalla commissione ciclistica Opes – Gara perfettamente organizzata, rivolgiamo i complimenti all’ASD Emme per la disponibilità totale del team nel seguire le indicazioni date per gestire al meglio l’evento. Vi auguriamo, insieme a tutto lo staff del Giro dell’Agro Pontino 2023 – concludono – una buona Pasqua e diamo appuntamento a domenica 23 aprile con la 6^ tappa che si volgerà a Priverno”.

Vediamo cosa è successo nella gara di domenica 4 aprile.

1° Partenza

Dopo il tratto turistico che trasferiva il gruppo dal ritrovo fin sullo strappo dell’arrivo, alle ore 8:30 veniva dato il via. Una gara disputata sullo stesso percorso di domenica scorsa, ma con una media più elevata, a tal punto da non permettere a nessuno scatto di diventare fuga. Senza considerare la serrata lotta tattica delle società che non dava spazio ad azioni senza propri atleti all’interno. Il tutto quindi per la quarta volta, su cinque tappe disputate, si risolveva in una volata generale del gruppo ed a spuntarla con un buon margine di vantaggio era Giovanni Rinicella dell’asd Usc Nardecchia Montini Team, su Alessandro Menegon asd Veloteam secondo, e Domenico Cartolano BikeLab Team Astolfi terzo.

2° Partenza

Tutt’altra storia scritta dalla 2^ partenza che ha saputo regalare grande spettacolo. Già al secondo passaggio sullo strappo dell’arrivo, allungava Massimiliano Fraiegari asd Fiormonti Team, che in solitaria completava quasi un giro, prima che il gruppo ricucisse lo svantaggio. Molto Attive le società Asd Terracina Cycling ed Asd Center Bike, e proprio da quest’ultima al 5° giro prendeva iniziativa Igino Alviti seguito da Massimo Tartaglia. Ma una nuova poderosa azione del gruppo, portava 4 uomini: Simone Cassetta, Bondani Marco, Serafini Alberto, Campagna Luigi, all’inseguimento di Massimo Tartaglia, nel frattempo rimasto solo in avanscoperta. La fuga viaggiava di comune accordo giocandosi così l’arrivo in una volata a 5 vinta da Massimo TartagliaUsc Nardecchia Montini Team, seguito da Cassetta Simone asd Center Bike ed un ottimo terzo Alberto Serafini asd Peloso Team.

La sesta tappa del circuito si terrà dunque dopo le festività pasquali e radunerà il plotone domenica 2 aprile a Priverno, sotto l’organizzazione dell’Asd “Aggressivi Priverno”.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

ROSSI

Rinicella Giovanni – Team Nardecchia Montini Menegon Alessandro – Asd Veloteam Latina Cartolano Domenico – Bike Lab – Team Astolfi Pascucci Daniele – Bike Lab – Team Astolfi Di Tolve Bruno – Asd Anzio Bike

BLU

Colaceci Leano – Asd Anzio Bike Cardinale Ugo – Asd Peloso Team De Carolis Giovanni – Asd Emme 2 Erre Turchetta Giuseppe Davide – Asd Il Gatto E La Volpe Maggi Angelo – Asd Veloteam Latina

GIALLI

Cassetta Simone – Asd Center Bike Campion Giovanni – Team Morichini Campion Dandini Arturo – Asd Peloso Team Sambucci Sandro – Asd Terracina Cycling Miozzi Pietro – Asd Nettuno

VERDI

Sarrecchia Gianluca – Asd Drago On Bike Uttaro Daniele – Asd Terracina Cycling Ricci Marco – Asd Nettuno Pannozzo Luca – Asd Terracina Cycling Castellani Stefano – Asd Drago On Bike

NERI