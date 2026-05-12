Giro dell’Agro Pontino, sabato a Monticchio il Memorial Solazzi

La stagione ciclistica del Giro dell’Agro Pontino Opes prosegue con la 10ª tappa, in programma sabato 16 maggio sotto l’organizzazione dell’ASD Fiormonti Team.

“Ci prepariamo per un sabato pomeriggio diverso dagli altri – commenta la Commissione Ciclistica Opes – va infatti di scena la decima tappa del Giro dell’Agro Pontino che si disputerà di sabato pomeriggio in un incantevole percorso ai piedi di Sermoneta. La gara organizzata dalla Asd Fiormonti Team in collaborazione con la Asd Drago On Bike è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Sermoneta che ringraziamo per la disponibilità. La tappa è targata LBW marchio di abbigliamento di ciclismo, padel e tempo libero, che segue il giro in tutte le sue tappe e nell’occasione metterà vari premi della sua collezione ad estrazione tra tutti i partecipanti. Inoltre, sarà l’occasione per un dolce ricordo alla memoria di Guido Solazzi, atleta locale scomparso qualche anno fa e che era anima della Drago On Bike di Sermoneta”.

A fare da cornice sarà Monticchio, frazione di Sermoneta (LT), teatro del 1° Trofeo LBW e Agenzia Longo – Memorial Solazzi Guido, una gara che unisce competizione e memoria. Il ritrovo è fissato alle ore 12:30 presso il Bar La Piazzetta, in via dei Tigli, mentre la partenza ufficiale è prevista per le ore 15:00.

Il percorso si svilupperà su un circuito da ripetere 7 volte, lungo circa 70 chilometri totali, attraversando la SP24 Monticchio, via del Murillo, via Tufette e la via Consolare (SP23 – via Romana Vecchia). L’arrivo è posto a 100 metri dall’incrocio con via Sambuco, punto che potrebbe risultare decisivo nelle fasi finali. Infine ci saranno anche 2 punti da scalare, rendendo la gara ancora più importante per la classifica generale. Una tappa che si preannuncia intensa e combattuta, dove strategia e resistenza faranno la differenza.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne e Risparmio Carni Velletri e della decima tappa anche L’Oasi delle Api e Automobile Club Latina – Delegazione Latina Scalo. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com