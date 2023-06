Giro dell’Agro Pontino, Serangeli e Fraiegari vincono a Doganella

Domenica 4 giugno 2023 è andata in scena la dodicesima tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. A trionfare sul tracciato di Doganella sotto l’organizzazione della Bikelab Team Astolfi, sono stati in prima partenza Luigi Serangeli della società casalinga ed in secondo avvio Massimiliano Fraiegari del Fiormonti Team.

“L’asd Bikelab Astolfi è stata la prima società nel 2022 a collaudare l’arrivo in via Alessandro III, nel circuito classico di Doganella – commenta la Commissione Ciclistica Opes – tale lungimiranza è stata premiata rendendo la gara più spettacolare e soprattutto un arrivo fuori dal traffico della via Corana. Complimenti per l’organizzazione ben congeniata che ha portato alla riuscita dell’evento in tutte le sue parti”.

La prossima tappa del Giro dell’Agro Pontino sarà la numero 13 e si terrà domenica 18 giugno ad Anzio (RM) – Circuito di Cavallo Morto, sotto la guida organizzativa della Asd Anzio Bike.

Vediamo cosa è accaduto nelle rispettive partenze.

1^ partenza

12^ tappa che ha saputo regalare il primo vero arrivo di una fuga in questa stagione 2023. Tanto è vero che, dopo una serie di tentativi nei primi 3 giri, al quarto giro dopo lo strappo dell’arrivo, si formava un drappello di 10 uomini composto da Quattrini Luca, Giuliani Danilo, Pantoni Manuel, Bencivenga Alfredo, Cartolano Domenico, Serangeli Luigi, Leggeri Andrea, Di Prospero Enzo, Bragazzi Gabriele, Picozza Gianpiero. Un buon accordo al quinto e sesto giro, permetteva ai dieci di rintuzzare il rientro del gruppo, che all’inizio dell’ultimo giro dava il lasciapassare definitivo alla fuga per giocarsi la vittoria finale. E proprio all’ultimo, Luigi Serangeli Asd Bikelab Team Astolfi, allungava dal gruppetto, guadagnando ben venti secondi che gli permettevano di arrivare in perfetta solitaria. Picozza Gianpiero Asd Il Gatto & La Volpe regolava la volata degli inseguitori per il secondo posto, davanti a Domenico Cartolano Asd Bikelab Team Astolfi, terzo.

2^ partenza

Gara nervosa fin dalle prime battute, attacchi e contrattacchi hanno caratterizzato i primi tre giri, ma il quarto giro dava il là ad una fuga composta da D’Ercole Mauro, Alviti Igino, Violetta Alessandro, Giordano Roberto, Monti Paolo, Fraiegari Massimiliano, Bondani Marco. Il gruppo provava, con le trainate degli uomini dell’ Asd Dragon On Bike, Asd Nettuno, Asd Terracina Cycling Team, a ricucire lo svantaggio, ma purtroppo l’operazione non riusciva. Solo all’ultimo giro evadeva un secondo gruppetto, all’inseguimento degli attaccanti di giornata, composto da Marco Farozza, Fabio Farozza, Simone Cassetta, Roberto Zampa, Mario Quattrini, Marco Pezza, che provavano ad anticipare il gruppo. Nel frattempo i sei al comando viaggiavano spediti verso una volata a ranghi ristretti che veniva vinta da Massimiliano Fraiegari Asd Fiormonti Team su Alviti Igino Asd Cenetr Bike secondo, Bondani Marco Asd Team Morichini Campion Bike, terzo.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di ogni categoria.

ROSSI

Serangeli Luigi – Bike Lab – Team Astolfi Cartolano Domenico – Bike Lab – Team Astolfi Bencivenga Alfredo – Asd Center Bike Pantoni Manuel – Asd Center Bike Giuliani Danilo – Asd Fiormonti Team

BLU

Picozza Gianpiero -Asd Il Gatto E La Volpe Di Prospero Enzo – Team Nardecchia Montini Turchetta Giuseppe Davide – Asd Il Gatto E La Volpe Colaceci Leano – Asd Anzio Bike Maggi Angelo – Asd Veloteam Latina

VERDI

Alviti Igino – Asd Center Bike Giordano Roberto – Asd Center Bike Linari Umberto – Asd Center Bike Caronti Federico – Asd Nettuno Varroni Daniele – Asd Terracina Cycling

GIALLI

Violetta Alessandro – Asd Peloso Team Farozza Marco – Asd Terracina Cycling Pezza Marco – Team Nardecchia Montini D’ercole Mauro – Asd Nettuno Cassetta Simone – Asd Center Bike

NERI