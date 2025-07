Giro dell’Agro Pontino, successo per la 1^ Notturna Città di Nettuno

Si è svolta martedì 29 luglio la “1^ Notturna Città di Nettuno”, sedicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino 2025. Un evento che ha conquistato corridori e spettatori e che ha assegnato le maglie di campioni a cinque atleti: Gabriele Fiorito della Asd Ifi Bike, Ugo Cardinale della Asd Drago On Bike, Gianluca Battisti del Team Nardecchia Montini, Alessandro Savoia della Asd Emme 2 Erre e Massimiliano Fraiegari della Asd Fiormonti Team, giunti primi al traguardo nelle rispettive categorie. I vincitori sono stati omaggiati della maglia speciale dedicata al giro by night.

“Bellissima questa sedicesima tappa svolta a Nettuno in uno scenario a dir poco spettacolare – commenta la Commissione Ciclistica Opes – La gara si è svolta in notturna e ci sono state cinque partenze ognuna per ogni categoria del circuito Giro dell’Agro Pontino. A prendere il via alle 19.30 sono stati gli atleti della categoria neri ed a seguire tutte le altre categorie che hanno dato spettacolo nelle strade cittadine di Nettuno, in un circuito favoloso completamente transennato e in sicurezza.

I nostri complimenti – proseguono dalla commissione – vanno alla società organizzatrice la Asd Emme 2 Erre con il suo presidente Andrea Corsico ed a Giovanni De Carolis, per il loro impegno nel riuscire in una manifestazione veramente importante. Ringraziamo anche tutta l’amministrazione comunale della Città di Nettuno promotrice dell’evento”.

Classifiche categoria rossi: primo Fiorito Gabriele della Asd Ifi Bike, secondo Rinicella Giovanni della Asd Bike Racing Gioppy e terzo Trovarelli Fabrizio della Maximo Bike-Lab.

Categoria gialli: primo Cardinale Ugo della Asd Drago On Bike, secondo Serangeli Luigi della Asd Center Bike e terzo De Cicco Rino della Asd Drago On Bike.

Categoria Verdi: primo Battisti Gianluca del Team Nardecchia Montini, secondo Rosiello Franco della Asd Fiormonti Team e terzo Bonesi Marco del Asd Nettuno.

Categoria Blu: primo Savoia Alessandro della Asd Emme 2 Erre, secondo Mariani Riccardo della UC Paliano e terzo Piersanti Claudio della Asd Fiormonti Team.

Categoria Neri: primo Fraiegari Massimiliano della Asd Fiormonti Team, secondo Leggeri Giorgio del Team Nardecchia Montini e terzo Tartaglia Massimo del Team Morichini Campion.

Il Giro dell’Agro Pontino torna a settembre con tante nuove ed entusiasmanti tappe. Ricordiamo di seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.